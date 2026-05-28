Η Ζωζώ Σαπουντζάκη συμπλήρωσε χθες το 93ο έτος της ηλικίας της, γιορτάζοντας την ξεχωριστή αυτή ημέρα στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και λίγους καλούς φίλους.

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και show woman έσβησε την τούρτα της περιστοιχισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία μοιράστηκαν σχετικές φωτογραφίες στα social media, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τις θερμές ευχές τους προς τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Όπως βλέπουμε στα στιγμιότυπα, η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να χαμογελά και να διατηρεί τη θετική της διάθεση, αποδεικνύοντας πως παραμένει η απόλυτη «βασίλισσα της νύχτας».

Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια έχει χτίσει το δικό της ξεχωριστό στιλ, το οποίο παραμένει διαχρονικό και άμεσα αναγνωρίσιμο. Έτσι, παρότι η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, η ίδια δεν δίστασε να εμφανιστεί ιδιαίτερα περιποιημένη και κομψή.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη ήταν άκρως κοκέτα, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή σατέν μπλούζα σε λαχανί απόχρωση, με γυαλιστερή υφή και έναν ιδιαίτερα λαμπερό statement γιακά διακοσμημένο με στρας και κρύσταλλα, που θύμιζε κόσμημα. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο παντελόνι, λαμπερά σκουλαρίκια και έντονο κόκκινο μανικιούρ, λεπτομέρειες που χάρισαν ακόμη περισσότερη glam αισθητική στην εμφάνισή της.