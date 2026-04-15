Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;

Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από την καθημερινότητα και την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο φετινό Πάσχα, το οποίο ήταν διαφορετικό για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής ζωής με τον σύντροφό της: «Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρόλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη, τονίζοντας πως η ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί για την απώλεια του αγαπημένου της.

«Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται», είπε στο Happy Day.

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται μόνο με την ψυχολογική επιβάρυνση, αλλά κυρίως με την υγεία της: «Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στεναχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δε θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο».

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά η Ζωζώ Σαπουντζάκη, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας της: «Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας, καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο θεματάκι. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί λόγω αναπνευστικού προβλήματος, ενώ στο ίδιο διάστημα νοσηλευόταν και ο σύντροφός της, ο οποίος αντιμετώπιζε κινητικά ζητήματα. Ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό.