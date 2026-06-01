Το αποτέλεσμα θυμίζει παλιό βυζαντινό κέρασμα, αρωματικό, θρεπτικό και δροσερό

Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό γλυκό από την Αγιορείτικη Παράδοση παραθέτει ο Γέροντας Ιάκωβος, γνωστός για τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τη μοναστηριακή μαγειρική και τα περίφημα «βυζαντινά γλυκά» του Αγίου Όρους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στο Άγιον Όρος τα γλυκά δεν φτιάχνονται μόνο για τη γεύση. Φτιάχνονται για να προσφέρουν χαρά, φιλοξενία και ευλογία. Τα πιο παλιά γλυκά έχουν μέλι, ξηρούς καρπούς, κανέλα και αρώματα που έρχονται από τη βυζαντινή παράδοση αιώνων».

Ο ίδιος προτείνει ένα δροσερό καλοκαιρινό γλυκό χωρίς βούτυρο και κρέμες, ιδανικό για τις ζεστές ημέρες.

Αγιορείτικο Βυζαντινό Γλυκό με Μέλι και Καρύδια

Υλικά

• 500 γρ. χοντροκομμένα καρύδια

• 250 γρ. αμύγδαλα καθαρισμένα

• 200 γρ. μέλι θυμαρίσιο

• 150 γρ. σταφίδες ξανθές

• 100 γρ. αποξηραμένα σύκα ψιλοκομμένα

• 2 κουταλάκια κανέλα

• 1/2 κουταλάκι γαρύφαλλο

• ξύσμα από 1 πορτοκάλι

• 2 κουταλιές ανθόνερο

• 3 κουταλιές σουσάμι καβουρδισμένο

Εκτέλεση

1. Καβουρδίζουμε ελαφρά τα καρύδια και τα αμύγδαλα σε αντικολλητικό τηγάνι.

2. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τους ξηρούς καρπούς με τις σταφίδες και τα σύκα.

3. Προσθέτουμε την κανέλα, το γαρύφαλλο και το ξύσμα πορτοκαλιού.

4. Ζεσταίνουμε ελαφρά το μέλι χωρίς να βράσει.

5. Ρίχνουμε το μέλι στο μείγμα και ανακατεύουμε καλά.

6. Προσθέτουμε το ανθόνερο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

7. Απλώνουμε το γλυκό σε μικρό ταψάκι στρωμένο με λαδόκολλα και πιέζουμε ελαφρά.

8. Πασπαλίζουμε με το καβουρδισμένο σουσάμι.

9. Τοποθετούμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες.

Το μυστικό του Γέροντα Ιακώβου

Ο Γέροντας Ιάκωβος τονίζει ότι το μυστικό βρίσκεται στο καλό μέλι:

«Το μέλι είναι η ψυχή του γλυκού. Όσο καλύτερο είναι το μέλι, τόσο πιο πλούσια γίνεται η γεύση. Έτσι έφτιαχναν οι παλαιοί μοναχοί τα κεράσματά τους στους προσκυνητές».

Το αποτέλεσμα θυμίζει παλιό βυζαντινό κέρασμα, αρωματικό, θρεπτικό και δροσερό, ιδανικό για το καλοκαίρι, συνοδευόμενο από παγωμένο νερό ή ελληνικό καφέ.

Δείτε περισσότερες Αγιορείτικες συνταγές στο Tilegrafimanews.gr

Συντάκτης άρθρου: Γιώργος Θεοχάρης