Γιώτα Τσιμπρικίδου για την κορούλα της: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου»

Το τρυφερό καλοκαιρινό ενσταντανέ

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Γιώτα Τσιμπρικίδου στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιώτα Τσιμπρικίδου βιώνει το πρώτο καλοκαίρι ως μητέρα, μετά τη γέννηση της κόρης της στις αρχές Μαΐου.
  • Δημοσίευσε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με την κόρη της και τον σύντροφό της, Άγγελο Αδριανό.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρει: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου».
  • Εξομολογήθηκε ότι νιώθει μουδιασμένη αλλά και ευγνώμονη για την εμπειρία της μητρότητας.
  • Ευχήθηκε σε κάθε γυναίκα που το επιθυμεί να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα περνάει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, που ήρθε στον κόσμο στις αρχές Μαΐου.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τα πρώτα της γενέθλια αγκαλιά με την κόρη της!

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με το παιδί της και τον σύντροφό της, Άγγελο Αδριανό.

Γιώτα Τσιμπρικίδου για την κορούλα της: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου», κάνοντας tag τον Άγγελο Αδριανό και αποτυπώνοντας μια προσωπική οικογενειακή στιγμή από το φετινό καλοκαίρι.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»

Με την ανάρτηση αυτή, η παρουσιάστρια έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη νέα φάση της ζωής της, η οποία ξεκίνησε μετά τον ερχομό της κόρης της.

Η ανάρτηση της Γιώτας Τσιμπρικίδου

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της

Λίγα 24ωρα μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Γιώτα Τσιμπρικίδου είχε μιλήσει τηλεφωνικά στην Κατερίνα Καραβάτου για τα πρώτα συναισθήματα που βίωσε ως μητέρα. 

Γέννησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι

Τότε είχε εξομολογηθεί: «Νιώθω μουδιασμένη. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο θαύμα. Οι πρώτες ώρες για τις μαμάδες είναι και δύσκολες ώρες μέχρι να γνωριστούν, να μπουν σε μια διαδικασία με το παιδί, να κοιταχτούν με το παιδί».

Γιώτα Τσιμπρικίδου για την κορούλα της: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου»

«Το ζω όμως με μεγάλη ευγνωμοσύνη και μεγάλη χαρά και το εύχομαι σε κάθε γυναίκα που εκεί έξω πραγματικά το θέλει», είχε προσθέσει.

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ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ
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