Το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα περνάει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, που ήρθε στον κόσμο στις αρχές Μαΐου.
Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τα πρώτα της γενέθλια αγκαλιά με την κόρη της!
Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με το παιδί της και τον σύντροφό της, Άγγελο Αδριανό.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου», κάνοντας tag τον Άγγελο Αδριανό και αποτυπώνοντας μια προσωπική οικογενειακή στιγμή από το φετινό καλοκαίρι.
Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»
Με την ανάρτηση αυτή, η παρουσιάστρια έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη νέα φάση της ζωής της, η οποία ξεκίνησε μετά τον ερχομό της κόρης της.
Γιώτα Τσιμπρικίδου: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της
Λίγα 24ωρα μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Γιώτα Τσιμπρικίδου είχε μιλήσει τηλεφωνικά στην Κατερίνα Καραβάτου για τα πρώτα συναισθήματα που βίωσε ως μητέρα.
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Τότε είχε εξομολογηθεί: «Νιώθω μουδιασμένη. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο θαύμα. Οι πρώτες ώρες για τις μαμάδες είναι και δύσκολες ώρες μέχρι να γνωριστούν, να μπουν σε μια διαδικασία με το παιδί, να κοιταχτούν με το παιδί».
«Το ζω όμως με μεγάλη ευγνωμοσύνη και μεγάλη χαρά και το εύχομαι σε κάθε γυναίκα που εκεί έξω πραγματικά το θέλει», είχε προσθέσει.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.