Δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για τη ζωή και την καθημερινότητα με την μπέμπα της στο σπίτι.

«Έχει τόση χαρά όλο αυτό, τόση ευλογία, τόσο θαύμα και τόση δυσκολία ταυτόχρονα. Γιατί οι μαμάδες κυρίως, και οι μπαμπάδες, αλλά οι μαμάδες, είναι 24 ώρες το 24ωρο στην αρχή με ένα πλάσμα», εξομολογήθηκε η ραδιοφωνική παραγωγός και γυναικεία «φωνή» του Star, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς νωρίς».

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το μωρό της/ instagram

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι τη δυσκολεύει το ότι ακόμη δεν ξέρει ακριβώς γιατί κλαίει το μωρό. «Ακόμη, δεν έχω καταλάβει και τις διαφορές ακριβώς του κλάματος. Τώρα, ας πούμε, περνάμε τους κολικούς. Οπότε χαιρετίσματα σε όλους τους γονείς που έχουν μωρά με κολικούς και σε όλη τη γειτονιά που ακούει τα μωρά με τους κολικούς», είπε.

«Νομίζω ότι κάτι μαγικό γίνεται και μετά τα βρίσκεις», συμπλήρωσε.

Η νέα μανούλα μίλησε και για τις λίγες ώρες ύπνου, αποκαλύπτοντας ότι η κόρη της τής χάρισε σήμερα τέσσερις συνεχόμενες ώρες χωρίς να ξυπνήσει.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το μωρό της στις πρώτες τους εξόδους/ instagram

«Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια. Δηλαδή, η γιαγιά και ο παππούς και αυτά είναι πολύ ωραία όταν υπάρχουν, γιατί κάπως βοηθάνε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ότι ήδη τις εκφωνήσεις τις έχω ξεκινήσει, αλλά σκέφτομαι ότι είναι πολύ κοντά το 31 Αυγούστου που ξεκινάω τα πάντα: ραδιόφωνο, εκφωνήσεις, γυρίσματα για τις συναυλίες τις μεγάλες και αυτά. Και νιώθω ότι είναι πολύς ο χρόνος που θα λείπω», εξομολογήθηκε.

Τέλος, ανέφερε πως δεν πήρε καθόλου κιλά στην εγκυμοσύνη, καθώς μέχρι την τελευταία μέρα πριν γεννήσει έκανε εμετούς. «Δε σημαίνει τίποτα αυτό, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που παλεύουν και πολύ μετά για να χάσουν τα κιλά, έτσι; Εγώ πέρασα μέχρι τελευταία μέρα. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις», κατέληξε.