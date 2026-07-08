Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»

Όσα είπε για το πρώτο διάστημα με τη δύο μηνών κόρη της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.07.26 , 13:05 SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα
08.07.26 , 12:50 Ταινία Online: Δες «Η μνήμη του δολοφόνου» με τον Λίαμ Νίσον
08.07.26 , 12:45 DS Automobiles: Πρωταγωνιστεί στο Goodwood Festival of Speed
08.07.26 , 12:40 Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»
08.07.26 , 12:39 Βελμάρ XPENG: Με νέο κατάστημα στο Μαρούσι
08.07.26 , 12:38 Μάρα Ζαχαρέα: Η κομψή εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα και το αισιόδοξο μήνυμά της
08.07.26 , 12:06 Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
08.07.26 , 12:00 In the mood for love: Ερωτική επιθυμία, επικοινωνία και συντροφικότητα
08.07.26 , 11:37 Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
08.07.26 , 11:34 Νίκος Οικονομόπουλος: Πέταξε έξαλλος τα ακουστικά του - «Πάρτε τα όλα»
08.07.26 , 11:25 Πάτρα: Λουόμενη ισχυρίζεται ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος
08.07.26 , 11:17 Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο χρώμα του καλοκαιριού
08.07.26 , 11:00 Συνταγή για Σπιτική Λεμονάδα: απολαύστε την τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου
08.07.26 , 10:46 Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ
08.07.26 , 10:39 Όταν τα Ημισκούμπρια πήγαν όλα μαζί σε μία παραλία...
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Ματίκα - Ιορδανίδης: Οι βουτιές τους στα Λουτρά Πόζαρ
Ανατροπή στο Αίγιο: Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν η μητέρα σκότωσε τον γιο
Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώτα Τσιμπρικίδου: H πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη γέννηση της κόρης της/ βίντεο ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για τη ζωή με την κόρη της, επισημαίνοντας τη χαρά και τις δυσκολίες της μητρότητας.
  • Αναφέρθηκε στην πρόκληση να κατανοήσει το κλάμα του μωρού, ειδικά κατά τη διάρκεια των κολικών.
  • Εξέφρασε την ανάγκη για βοήθεια από συγγενείς, καθώς η καθημερινότητα είναι απαιτητική.
  • Ανέφερε ότι δεν πήρε κιλά κατά την εγκυμοσύνη λόγω εμετών, υπογραμμίζοντας τη διαφορετική εμπειρία κάθε γυναίκας.
  • Ετοιμάζεται να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στις 31 Αυγούστου.

Δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για τη ζωή και την καθημερινότητα με την μπέμπα της στο σπίτι. 

«Έχει τόση χαρά όλο αυτό, τόση ευλογία, τόσο θαύμα και τόση δυσκολία ταυτόχρονα. Γιατί οι μαμάδες κυρίως, και οι μπαμπάδες, αλλά οι μαμάδες, είναι 24 ώρες το 24ωρο στην αρχή με ένα πλάσμα», εξομολογήθηκε η ραδιοφωνική παραγωγός και γυναικεία «φωνή» του Star, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς νωρίς».

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το μωρό της/ instagram

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το μωρό της/ instagram

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι τη δυσκολεύει το ότι ακόμη δεν ξέρει ακριβώς γιατί κλαίει το μωρό. «Ακόμη, δεν έχω καταλάβει και τις διαφορές ακριβώς του κλάματος. Τώρα, ας πούμε, περνάμε τους κολικούς. Οπότε χαιρετίσματα σε όλους τους γονείς που έχουν μωρά με κολικούς και σε όλη τη γειτονιά που ακούει τα μωρά με τους κολικούς», είπε.

«Νομίζω ότι κάτι μαγικό γίνεται και μετά τα βρίσκεις», συμπλήρωσε. 

Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»

Η νέα μανούλα μίλησε και για τις λίγες ώρες ύπνου, αποκαλύπτοντας ότι η κόρη της τής χάρισε σήμερα τέσσερις συνεχόμενες ώρες χωρίς να ξυπνήσει.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το μωρό της στις πρώτες τους εξόδους/ instagram

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το μωρό της στις πρώτες τους εξόδους/ instagram

«Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια. Δηλαδή, η γιαγιά και ο παππούς και αυτά είναι πολύ ωραία όταν υπάρχουν, γιατί κάπως βοηθάνε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ότι ήδη τις εκφωνήσεις τις έχω ξεκινήσει, αλλά σκέφτομαι ότι είναι πολύ κοντά το 31 Αυγούστου που ξεκινάω τα πάντα: ραδιόφωνο, εκφωνήσεις, γυρίσματα για τις συναυλίες τις μεγάλες και αυτά. Και νιώθω ότι είναι πολύς ο χρόνος που θα λείπω», εξομολογήθηκε. 

Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Τώρα αγχώνομαι. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί;»

Τέλος, ανέφερε πως δεν πήρε καθόλου κιλά στην εγκυμοσύνη, καθώς μέχρι την τελευταία μέρα πριν γεννήσει έκανε εμετούς. «Δε σημαίνει τίποτα αυτό, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που παλεύουν και πολύ μετά για να χάσουν τα κιλά, έτσι; Εγώ πέρασα μέχρι τελευταία μέρα. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις», κατέληξε. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ
 |
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Η κομψή εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα και το αισιόδοξο μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Νίκος Οικονομόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Οικονομόπουλος: Πέταξε έξαλλος τα ακουστικά του - «Πάρτε τα όλα»
Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού
Celebrities & Gossip Νεα
Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο χρώμα του καλοκαιριού
Ημισκούμπρια
Celebrities & Gossip Νεα
Όταν τα Ημισκούμπρια πήγαν όλα μαζί σε μία παραλία...
Ελένη Ράντου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελένη Ράντου σε summer mood: Η εμφάνιση με κόκκινο μπικίνι σε πισίνα!
Μαριάννα Τουμασάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριάννα Τουμασάτου: «Υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς»
Σάκης Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Ρουβάς: «Λιώνει» στα βάρη και στέλνει το δικό του μήνυμα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε Φαντάζεστε Πόσα Κιλά Έχασε!
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top