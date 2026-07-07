Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Aυτές είναι οι αποχρώσεις που κυριαρχούν και αναδεινύουν το μαύρισμα

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Μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο Trend του καλοκαιριού/ φωτογραφίες instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το καφέ μαγιό αναδεικνύεται στο απόλυτο trend του καλοκαιριού, αντικαθιστώντας το κλασικό μαύρο.
  • Οι γήινοι τόνοι κολακεύουν το μαύρισμα και προσφέρουν κομψότητα στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.
  • Πέντε Ελληνίδες celebrities επιβεβαιώνουν την τάση με τις επιλογές τους σε καφέ αποχρώσεις.
  • Η Ευγενία Σαμαρά προτίμησε espresso brown μπικίνι, η Αθηνά Οικονομάκου mocha με prints, και η Χριστίνα Μπόμπα cocoa με tie-dye λεπτομέρειες.
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Πένυ Αγοραστού επέλεξαν διαχρονικά σχέδια σε terracotta και cocoa αντίστοιχα.

Κυριάρχησε τον χειμώνα στη μόδα και, όπως όλα δείχνουν, θα πρωταγωνιστήσει και το καλοκαίρι στα μαγιό. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε στην άκρη το all-time classic μαύρο και να δώσουμε χώρο στις καφέ αποχρώσεις.

Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Mαγιό σε καφέ - κεραμιδί απόχρωση με animal print/ φωτογραφία αρχείου pexels

Από το σοκολατί, στο mocha μέχρι τις espresso brown αποχρώσεις, το καφέ μαγιό αναδεικνύεται στο απόλυτο swimwear trend της σεζόν, τόσο στις παραλίες και τις πισίνες όσο και στο instagram. Eπίσης, οι γήινοι τόνοι κολακεύουν το μαύρισμα και χαρίζουν μια διαχρονικά κομψή αισθητική στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Mαγιό σε espresso brown απόχρωση / φωτογραφία αρχείου unsplash

Mαγιό σε espresso brown απόχρωση / φωτογραφία αρχείου unsplash

Aυτό επιβεβαιώνουν και  πέντε Ελληνίδες celebrities με τις εμφανίσεις τους. Επέλεξαν διάφορες αποχρώσεις του καφέ στα μαγιό τους κατά τις φετινές τους αποδράσεις, αποδεικνύοντας πως αυτή είναι η πιο chic επιλογή του καλοκαιριού.

Ευγενία Σαμαρά

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε ένα μπικίνι με balconette τοπ σε βαθύ espresso brown απόχρωση. Η διακριτική λάμψη στο ύφασμα, δημιούργησε ένα beach look minimal και ιδιαίτερο, ταυτόχρονα.

Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Αθηνά Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα μπικίνι σε mocha απόχρωση με εμπριμέ μοτίβο και balconette τοπ. Ο συνδυασμός του καφέ με prints είναι μια διαφορετική εκδοχή, που μας αρέσει καθώς δε χάνει τη διαχρονική του κομψότητα. Επίσης αναδεικνύει τέλεια το καλοκαιρινό της μαύρισμα.

Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Χριστίνα Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα φόρεσε ένα cocoa καφέ μπικίνι με tie-dye λεπτομέρειες στο επάνω μέρος και στο σλιπ. Το σλιπ είναι ψηλόμεσο στα πλάγια με διπλά λουράκια, δίνοντας πιο σύγχρονο χαρακτήρα στο σχέδιο.

Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε ένα κλασικό και διαχρονικό μπικίνι σε terracotta απόχρωση. Το πάνω  μέρος έχει το κλασικό τριγωνικό σχήμα με λεπτές τιράντες που δένουν στον λαιμό και το κάτω μέρος είναι σλιπ που δένει στο πλάι με κορδονάκια. Έτσι, διατήρησε ένα minimal, chic και sexy beach look, σε ζεστούς τόνους χωρίς περιττά σχέδια.

Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Πένυ Αγοραστού

Η ηθοποιός Πένυ Αγοραστού που αγαπά τα χρώματα το καλοκαίρι, πόζαρε στην αρχή της σεζόν με strapless cocoa μπικίνι με λευκές crochet λεπτομέρειες περιμετρικά του top και του σλιπ, το οποίο έδενε με κορδέλες από την ίδια ύφανση. Μας άρεσε πολύ και αυτό το boho chic beach look!

Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού

 

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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
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