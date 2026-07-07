Κυριάρχησε τον χειμώνα στη μόδα και, όπως όλα δείχνουν, θα πρωταγωνιστήσει και το καλοκαίρι στα μαγιό. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε στην άκρη το all-time classic μαύρο και να δώσουμε χώρο στις καφέ αποχρώσεις.

Mαγιό σε καφέ - κεραμιδί απόχρωση με animal print/ φωτογραφία αρχείου pexels

Από το σοκολατί, στο mocha μέχρι τις espresso brown αποχρώσεις, το καφέ μαγιό αναδεικνύεται στο απόλυτο swimwear trend της σεζόν, τόσο στις παραλίες και τις πισίνες όσο και στο instagram. Eπίσης, οι γήινοι τόνοι κολακεύουν το μαύρισμα και χαρίζουν μια διαχρονικά κομψή αισθητική στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Mαγιό σε espresso brown απόχρωση / φωτογραφία αρχείου unsplash

Aυτό επιβεβαιώνουν και πέντε Ελληνίδες celebrities με τις εμφανίσεις τους. Επέλεξαν διάφορες αποχρώσεις του καφέ στα μαγιό τους κατά τις φετινές τους αποδράσεις, αποδεικνύοντας πως αυτή είναι η πιο chic επιλογή του καλοκαιριού.

Ευγενία Σαμαρά

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε ένα μπικίνι με balconette τοπ σε βαθύ espresso brown απόχρωση. Η διακριτική λάμψη στο ύφασμα, δημιούργησε ένα beach look minimal και ιδιαίτερο, ταυτόχρονα.

Αθηνά Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα μπικίνι σε mocha απόχρωση με εμπριμέ μοτίβο και balconette τοπ. Ο συνδυασμός του καφέ με prints είναι μια διαφορετική εκδοχή, που μας αρέσει καθώς δε χάνει τη διαχρονική του κομψότητα. Επίσης αναδεικνύει τέλεια το καλοκαιρινό της μαύρισμα.

Χριστίνα Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα φόρεσε ένα cocoa καφέ μπικίνι με tie-dye λεπτομέρειες στο επάνω μέρος και στο σλιπ. Το σλιπ είναι ψηλόμεσο στα πλάγια με διπλά λουράκια, δίνοντας πιο σύγχρονο χαρακτήρα στο σχέδιο.

Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε ένα κλασικό και διαχρονικό μπικίνι σε terracotta απόχρωση. Το πάνω μέρος έχει το κλασικό τριγωνικό σχήμα με λεπτές τιράντες που δένουν στον λαιμό και το κάτω μέρος είναι σλιπ που δένει στο πλάι με κορδονάκια. Έτσι, διατήρησε ένα minimal, chic και sexy beach look, σε ζεστούς τόνους χωρίς περιττά σχέδια.

Πένυ Αγοραστού

Η ηθοποιός Πένυ Αγοραστού που αγαπά τα χρώματα το καλοκαίρι, πόζαρε στην αρχή της σεζόν με strapless cocoa μπικίνι με λευκές crochet λεπτομέρειες περιμετρικά του top και του σλιπ, το οποίο έδενε με κορδέλες από την ίδια ύφανση. Μας άρεσε πολύ και αυτό το boho chic beach look!