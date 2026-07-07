Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ξεκινά σήμερα (Τρίτη 7/7) στην Άγκυρα, η οποία είναι «αστακός» από τα μέτρα ασφαλείας. Πριν από λίγο έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κομίζει δώρα για τον Ερντογάν, φέροντας στις αποσκευές του και μία φόρμουλα για την αποδέσμευση των αμερικανικών μαχητικών F35. Πριν λίγο έφτασε στην Άγκυρα και η ελληνική αποστολή. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της απεσταλμένης στην Άγκυρα, Μαρίας Ψαρά και του ανταποκριτή στις ΗΠΑ, Δημήτρη Σουλτογιάννη.

Η τουρκική πρωτεύουσα κινείται στον ρυθμό ενός επικοινωνιακού «σόου», με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο των εντυπώσεων. Η πόλη έχει κυριολεκτικά αδειάσει από την καθημερινή κίνηση, καθώς δόθηκε καθολική άδεια στους δημόσιους υπαλλήλους —που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων— αφήνοντας τους δρόμους ελεύθερους αποκλειστικά για τις επίσημες αυτοκινητοπομπές και τους χιλιάδες διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το τετ α τετ Ερντογάν - Τραμπ και το «παζάρι» για τα F-35

Başkan Trump’ın inişi



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanması



Trump’ın merasim kıtasını selamlaması pic.twitter.com/AOE8TvlODK — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) July 7, 2026

Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένο στην άφιξη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσγειώθηκε στην Άγκυρα και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Τούρκο ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες μεταβαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο (Άκ Σαράι), όπου έχει ήδη παραταχθεί το τιμητικό άγημα για την κατ' ιδίαν συνάντησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Τουρκία φέρνοντας μια συγκεκριμένη φόρμουλα που θα μπορούσε ενδεχομένως να ξεκλειδώσει την αποδέσμευση των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 προς την Άγκυρα, παρά τις ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και τις αντιδράσεις που διατηρεί το αμερικανικό Κογκρέσο.

Παρά την προσπάθεια της Άγκυρας να παρουσιάσει μια εικόνα απόλυτης σταθερότητας, το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας παραμένει τεταμένο. Μόλις εχθές σημειώθηκαν επεισόδια και αντιδράσεις από αντινατοϊκούς ακτιβιστές, ενώ την ίδια ώρα η προσοχή στρέφεται και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη του φυλακισμένου δημάρχου, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Ο Τραμπ δεν μπορεί να δώσει με υποσχέσεις τα F-35 στην Τουρκία

Η πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 κυριαρχεί στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, μετά και από σχετικό δημοσίευμα των New York Times. Ωστόσο, η υπέρβαση των κυρώσεων CAATSA φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Για να καμφθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες, η Άγκυρα οφείλει πρώτα να απαλλαγεί από το ρωσικό σύστημα S-400. Ακόμη όμως κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει υποσχέσεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων του Κογκρέσου. Η διαδικασία περιπλέκεται περαιτέρω λόγω των έντονων αντιδράσεων του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της ισχυρής επιρροής του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, που αντιτίθενται σθεναρά στην παραχώρηση των μαχητικών.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Θα συναντηθούν Μητσοτάκης - Ερντογάν;

Στην Άγκυρα έφτασε πριν από λίγο και η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποιο επίσημο, διμερές τετ α τετ ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα συνυπάρξουν στο επίσημο δείπνο των ηγετών, όπου θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να υπάρξει μια σύντομη χειραψία ή μια ανεπίσημη συνομιλία στο περιθώριο της εκδήλωσης.

Η Αθήνα προσέρχεται σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής με ισχυρό διπλωματικό και στρατηγικό πλεονέκτημα, εμφανιζόμενη ως ένας απόλυτα συνεπής εταίρος που τηρεί στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του. Η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τον αμυντικό στόχο του 5% που έχει θέσει η Συμμαχία, φιγουράροντας στην πρωτοπορία των χωρών-μελών μαζί με την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.

Η θέση της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη: Μια αμυντικά ισχυρότερη Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, καθιστά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο έναν στρατηγικά αξιόπιστο εταίρο, ενισχύοντας συνολικά τη συνοχή και την ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία.