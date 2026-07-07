Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

Απόψε, Τρίτη 7 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Ο Αλέξανδρος επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash, παρουσιάζοντας ένα οικογενειακό κειμήλιο, στο οποίο αποτυπώνονται εικόνες από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Άραγε θα συμφωνήσει με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου; Στο δωμάτιο των αγοραστών θα επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες του πωλητή ή θα έχουν διαφορετική άποψη για την αξία του αντικειμένου;

Ένα ιδιαίτερο σετ αντικειμένων παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, από εκείνα που διχάζουν τις διαθέσεις των αγοραστών, αλλά συνήθως καταφέρνουν να αυξήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου ξεκαθαρίζει την αξία του αντικειμένου, όμως οι αγοραστές είναι εκείνοι που θα καθορίσουν την τελική έκβαση της δημοπρασίας.

Ένα επώνυμο διπλό σετ αντικειμένων, διατηρημένο μαζί με τα αυθεντικά του κουτιά, φτάνει στο Cash or Trash από έναν γνώριμο και αγαπημένο πωλητή. Ο Δημήτρης, λάτρης των αντικειμένων Mid-Century και ένας από τους πιο ικανούς διαπραγματευτές που έχουν περάσει από την εκπομπή, επιστρέφει αποφασισμένος να κερδίσει για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις και να απογειώσει τη δημοπρασία.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.50

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash