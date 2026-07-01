Cash or Trash: «Εκεί "ράγισε" η ψυχή μου. Εκεί είπα κάτι πρέπει να κάνω»

Η συγκινητική πρωτοβουλία του Πέτρου για τις άπορες οικογένειες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος παρουσίασε την πρωτοβουλία του "Κατσαρόλα της Αγάπης" στην εκπομπή Cash or Trash, μαγειρεύοντας για 49 ευάλωτες οικογένειες.
  • Η δράση του ξεκίνησε κατά την αρχή του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου μαγείρευε για πρόσφυγες στα σύνορα.
  • Εξομολογήθηκε συγκλονιστικές στιγμές με ασυνόδευτα παιδιά, που τον ώθησαν να δράσει.
  • Στην εκπομπή, εξασφάλισε 220 ευρώ από την πώληση ενός φωτιστικού, υπερβαίνοντας την εκτίμηση των 75 ευρώ.
  • Απευθύνει πρόσκληση σε όλους να συμμετάσχουν στη μαγειρική για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Μαζί με το αντικείμενό του, ο Πέτρος παρουσίασε και το θεάρεστο έργο του στην εκπομπή Cash or Trash.

«Έχω μια δομή τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Πέραμα, την Κατσαρόλα της Αγάπης, όπου μαγειρεύω για ευάλωτες οικογένειες», είπε και συνέχισε για το πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία: «Ξεκίνησε στις αρχές του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Ανέβηκα στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία και μαγείρευα 15 ημέρες στους -20 βαθμούς».

Cash or Trash: «Είναι η πρώτη φορά που ο πωλητής "κατάπιε" το αντικείμενο»

Περιγράφοντας τις στιγμές που βίωσε εκεί, εξομολογήθηκε: «Σαν γονιός θα πω το κυριότερο: Είδα παιδιά ασυνόδευτα μέσα σε πούλμαν. Ζωγραφίζαμε εμείς στα πούλμαν. Τα άλλα κορίτσια έμπαιναν μέσα κι έδιναν δώρα στα παιδιά και να βλέπεις, σαν γονιός, παιδιά ασυνόδευτα να πηγαίνουν σε ορφανοτροφεία».

Cash or Trash: Ο Πέτρος καλεί τους πάντες να γίνουν κοινωνοί του έργου του

Cash or Trash: Ο Πέτρος καλεί τους πάντες να γίνουν κοινωνοί του έργου του

«Εκεί "ράγισε" η ψυχή μου. Εκεί είπα κάτι πρέπει να κάνω», εξομολογήθηκε ο ίδιος στις κάμερες. 

Συνεχίζοντας την αφήγησή του στο δωμάτιο εκτίμησης, ο 47χρονος ιδιωτικός υπάλληλος συμπλήρωσε: «Μετά ξεκίνησα εδώ στην Αθήνα και μαγείρευα σε διάφορες δομές. Έτσι, έπαιρνα και κάποιες εμπειρίες και μετά σκεφτήκαμε και το ξεκινήσαμε στο Πέραμα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πόσες οικογένειες σιτίζονται από την Κατσαρόλα της Αγάπης: «Με τις δύο τελευταίες οικογένειες έχουμε φτάσει τις 49 οικογένειες. Σχεδόν 50 οικογένειες. 150 συνάνθρωποί μας».

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«Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία, να συνεχίζετε αυτόν τον ιερό σκοπό», του ευχήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο πωλητής συστήθηκε στους αγοραστές, με τον Άλεξ Σταυρίδη να τον αναγνωρίζει αμέσως: «Έχω μπει και στο live σου στο TikTok κι έχουμε δεσμευτεί ότι θα έρθουμε να μαγειρέψουμε», του είπε. Ωστόσο, δεν ήταν αυτός που αγόρασε το «πειραγμένο» φωτιστικό του.

Cash or Trash: Το «πειραγμένο» φωτιστικό πουλήθηκε σχεδόν τριπλάσια από την εκτίμησή του!

Cash or Trash: Το «πειραγμένο» φωτιστικό πουλήθηκε σχεδόν τριπλάσια από την εκτίμησή του!

Ο Πέτρος κατάφερε να εξασφαλίσει 220 ευρώ, κλείνοντας ένα πολύ δυνατό deal με την Ειρήνη Πλευράκη, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ύψους 75 ευρώ.

Ο ίδιος αποχώρησε από την εκπομπή απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, ανεξαιρέτως, να μαγειρέψουν ένα Σαββατοκύριακο για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

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