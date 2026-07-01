Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 01/07/2026 στο Star, η Ιωάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Τι λέμε τώρα;», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η Ιωάννα, μόλις είδε τα γράμματα να βγαίνουν στον πίνακα, χαμογέλασε. Απλώς περίμενε τον Πέτρο Πολυχρονίδη να σημάνει την έναρξη του χρόνου για να πει τις λέξεις.

Εσύ θα είσαι τόσο εύστοχος/η στις επιλογές σου; Δοκίμασε να λύσεις τον γρίφο!

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