Ένα πραγματικό θαύμα σημειώθηκε στην Κολομβία, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα, περισσότερες από 100 ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος του Star Έλγκα Νταϊφά, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τη μικρούλα, η οποία είχε καταπλακωθεί από τα συντρίμμια του ίδιου της του σπιτιού.

Μάχη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα - AP Images

Η εικόνα της συγκλονίζει. Η μικρή ήταν σκονισμένη και εμφανώς τρομαγμένη, ενώ ένας από τους διασώστες την κρατούσε στην αγκαλιά του την ώρα που την απομάκρυναν από τα χαλάσματα.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο και παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα την εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ξέσπασε σε χειροκροτήματα και δάκρυα χαράς. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του.

Το «θαύμα» μέσα στην καταστροφή

Η διάσωση της 3χρονης αποτελεί ένα σύμβολο ελπίδας μέσα στην ανείπωτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός. Οι συγγενείς των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται κρατούν πλέον ζωντανή την ελπίδα ότι και οι δικοί τους άνθρωποι μπορεί να εντοπιστούν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.

Ο απολογισμός της καταστροφής παραμένει βαρύς, καθώς μέχρι στιγμής περίπου 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 4.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 13.000 κτίρια έχουν καταστραφεί.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.