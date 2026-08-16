Τον 18χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη, απαθανάτισε η Δέσποινα Βανδή σε μια από τις σπάνιες κοινές τους φωτογραφίες, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Βανδή: Ο γιος της, Γιώργος, μεγάλωσε! Η σπάνια κοινή φωτογραφία τους

Ο Γιώργος έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να απέχει από τη δημοσιότητα, σε αντίθεση με τη μητέρα και την αδελφή του, Μελίνα. Για αυτόν τον λόγο, κάθε φορά που η Δέσποινα Βανδή δημοσιεύει ένα στιγμιότυπο μαζί του, τραβάει το ενδιαφέρον των followers της.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της μερικές οικογενειακές στιγμές από τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισε εκείνη με τον γιο της.

Η Δέσποινα Βανδή με την κόρη της, Μελίνα

Ο Γιώργος Νικολαΐδης είναι πλέον 18 ετών και έχει αφήσει πίσω του την παιδική ηλικία, έχοντας επιλέξει να διατηρεί διακριτική στάση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας. Η συγκεκριμένη εικόνα έδωσε έτσι την ευκαιρία στους διαδικτυακούς φίλους της Δέσποινας να τον δουν στο πλευρό της.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες από τη γιορτινή ημέρα, η Δέσποινα Βανδή ποζάρει με αγαπημένα της πρόσωπα, ανάμεσά τους η κόρη της, Μελίνα, αλλά και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Η Δέσποινα Βανδή με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη

Για τη δημοφιλή τραγουδίστρια, ο Δεκαπενταύγουστος ήταν μια ακόμη αφορμή για να περάσει χρόνο με την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπά, κρατώντας μακριά από τη δημοσιότητα τις πιο προσωπικές οικογενειακές στιγμές της.