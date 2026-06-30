Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο

Εσύ πώς θα τα πας με τα συνώνυμα;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 30/6/2026, η Βάνα έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Βάνα επέλεξε τα γράμματα Μ, Ρ, Κ και το φωνήεν Ο.
  • Λύσε τον γρίφο δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου.
  • Ο παρουσιαστής ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 30/6/2026 στο Star, η Βάνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο

Παρότι δεν είχε την τύχη με το μέρος της, η εκπληκτική Βάνα έλυσε τον γρίφο δύο δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρόνος!

Τροχός της Τύχης: Ο Ηλίας δεν έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Εσύ πώς θα τα πας με τα συνώνυμα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

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