Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 30/6/2026 στο Star, η Βάνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Παρότι δεν είχε την τύχη με το μέρος της, η εκπληκτική Βάνα έλυσε τον γρίφο δύο δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρόνος!

Εσύ πώς θα τα πας με τα συνώνυμα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

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