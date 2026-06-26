Τροχός της Τύχης: Ο Ηλίας δεν έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 26/6/2026 στο Star, ο Ηλίας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. 

Τροχός της τύχης: Εσύ θα βρεις τη λέξη που δυσκόλεψε την Κωνσταντίνα; 

Τροχός της Τύχης: Ο Ηλίας δεν έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Ο Ηλίας δεν έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Στην αρχή φάνηκε να το 'χει ο Ηλίας, ωστόσο ο χρόνος πέρασε χωρίς να καταφέρει να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νώντας βρήκε την «Ίδια κατάληξη» σε λίγα δευτερόλεπτα

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