Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της

«Τι μπορεί να συζητάνε;»

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Τελευταία ημέρα στις Μαλδίβες για την Ιωάννα Τούνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία του γιου της, Πάρη, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, από τις διακοπές τους στις Μαλδίβες.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον Πάρη και τον Δημήτρη σε χαλαρή συζήτηση, με την Ιωάννα να σχολιάζει χιουμοριστικά: «Τι μπορεί να συζητάνε;».
  • Η τελευταία ημέρα περιλάμβανε πρωινό και τελευταίες βουτιές πριν την αναχώρηση.
  • Η Ιωάννα ανακοίνωσε ότι θα αναχωρούσαν με υδροπλάνο για το Μάλε και στη συνέχεια θα επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη.

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από τις οικογενειακές διακοπές της στις Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, λίγο πριν αποχαιρετήσει τον εξωτικό προορισμό.

Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της

Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες

Η επιχειρηματίας απαθανάτισε τον γιο της, Πάρη, μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, σε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που τράβηξε την προσοχή της.

Ιωάννα Τούνη σε Δημήτρη Σπυριδωνίδη: «Στον αφρό σε έχω, αγάπη»

Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία του Πάρη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στις Μαλδίβες – «Τι μπορεί να συζητάνε;»

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε σε νέο story, ο μικρός Πάρης φαίνεται να κάθεται μαζί με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τους δυο τους να έχουν μια χαλαρή συζήτηση. Η Ιωάννα Τούνη θέλησε μάλιστα να σχολιάσει με χιούμορ τη στιγμή, γράφοντας πάνω στη φωτογραφία: «Τι μπορεί να συζητάνε;»

Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία του Πάρη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στις Μαλδίβες – «Τι μπορεί να συζητάνε;»

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτυπώνει μια όμορφη οικογενειακή στιγμή από το ταξίδι τους, με την Ιωάννα Τούνη να κρατά διακριτικά την κάμερα και να απαθανατίζει τον γιο της σε μια ανέμελη στιγμή μαζί με τον σύντροφό της.

Η τελευταία ημέρα στις Μαλδίβες

Η φωτογραφία με τον Πάρη και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη ήρθε λίγο πριν από την αναχώρησή τους από τις Μαλδίβες. Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι η τελευταία ημέρα στον εξωτικό προορισμό περιλάμβανε πρωινό και μερικές τελευταίες βουτιές.

Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της

«Καλημέρα συμπεθέρα μου, τελευταία μέρα στον βροχερό μας παράδεισο. Σήμερα έχει πάλι ωραία μέρα. Πάμε να φάμε πρωινό, προλαβαίνουμε να κάνουμε τελευταίες βουτιές, πριν μαζέψουμε και έχουμε πτήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως το απόγευμα θα αναχωρούσαν με υδροπλάνο για το Μάλε και, μετά από κάποιες ώρες αναμονής, θα έπαιρναν την πτήση της επιστροφής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

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