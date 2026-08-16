Με μουσική, χορό και καλή παρέα γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απολαμβάνοντας μια άκρως καλοκαιρινή βραδιά μέσα στο χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο σκηνικό.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δείχνοντας πως άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και αφέθηκε στη χαρά της ημέρας.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε χαμογελαστή, ενώ στη συνέχεια έδειξε εικόνες από το παραδοσιακό γλέντι. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να διασκεδάσει υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής, με τον χορό να πρωταγωνιστεί.

Η ίδια δεν έμεινε φυσικά θεατής, αλλά μπήκε στον κύκλο και χόρεψε μαζί με την παρέα, απολαμβάνοντας τη βραδιά με την ψυχή της. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα γιορτινό, με τη μουσική να δίνει τον ρυθμό και τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν μέχρι αργά.

Το κομψό look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Για τη βραδινή της έξοδο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε εκρού απόχρωση, που ταίριαζε ιδανικά με το καλοκαιρινό σκηνικό.

Το αμάνικο τοπ της ξεχώριζε για τα μαύρα κεντήματα και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ενώ το συνδύασε με μια μίνι φούστα με έντονο όγκο και πιέτες.

Ολοκλήρωσε το look με μαύρα flat σανδάλια και διακριτικά χρυσά κοσμήματα, ενώ κράτησε το beauty look της φυσικό και ανεπιτήδευτο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το GNTM

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM και είχε μοιραστεί με το κοινό τον ενθουσιασμό της για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

«Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το @gntmgr είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Η ίδια είχε προσθέσει: «Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς».