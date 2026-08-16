Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το παραδοσιακό γλέντι και η εντυπωσιακή εμφάνιση

Μετρά αντίστροφα για το GNTM

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Η καλοκαιρινή εμφάνιση που εντυπωσίασε στο παραδοσιακό γλέντι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο με παραδοσιακό γλέντι στις Κυκλάδες, απολαμβάνοντας μουσική και χορό.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή, δείχνοντας τη χαρά της και συμμετέχοντας ενεργά στον χορό.
  • Φόρεσε κομψό σύνολο σε εκρού απόχρωση, με μαύρα κεντήματα και μίνι φούστα, ολοκληρώνοντας το look με διακριτικά κοσμήματα.
  • Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την εκπομπή.
  • Το GNTM7 θα περιλαμβάνει νέα πρόσωπα, μόδα, εκπλήξεις και δυνατή χημεία στην ομάδα.

Με μουσική, χορό και καλή παρέα γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απολαμβάνοντας μια άκρως καλοκαιρινή βραδιά μέσα στο χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο σκηνικό.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δείχνοντας πως άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και αφέθηκε στη χαρά της ημέρας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το κομψό look και ο χορός στο γλέντι του Δεκαπενταύγουστου

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε χαμογελαστή, ενώ στη συνέχεια έδειξε εικόνες από το παραδοσιακό γλέντι. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να διασκεδάσει υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής, με τον χορό να πρωταγωνιστεί.

Η ίδια δεν έμεινε φυσικά θεατής, αλλά μπήκε στον κύκλο και χόρεψε μαζί με την παρέα, απολαμβάνοντας τη βραδιά με την ψυχή της. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα γιορτινό, με τη μουσική να δίνει τον ρυθμό και τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν μέχρι αργά.

Το κομψό look της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Για τη βραδινή της έξοδο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε εκρού απόχρωση, που ταίριαζε ιδανικά με το καλοκαιρινό σκηνικό.

Το αμάνικο τοπ της ξεχώριζε για τα μαύρα κεντήματα και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ενώ το συνδύασε με μια μίνι φούστα με έντονο όγκο και πιέτες.

Ολοκλήρωσε το look με μαύρα flat σανδάλια και διακριτικά χρυσά κοσμήματα, ενώ κράτησε το beauty look της φυσικό και ανεπιτήδευτο.

 

Η αντίστροφη μέτρηση για το GNTM

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM και είχε μοιραστεί με το κοινό τον ενθουσιασμό της για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

«Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το @gntmgr είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Η ίδια είχε προσθέσει: «Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς».

GNTM 7: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά το τέλος των γυρισμάτων

 

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