«Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική»

Η συγκλονιστική καταγγελία του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 13:20 Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
30.09.26 , 13:00 Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
30.09.26 , 13:00 «Διαλέγω Εσένα», φιλανθρωπική συναυλία στο Κατράκειο, στις 5 Οκτωβρίου
30.09.26 , 12:53 «Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική»
30.09.26 , 12:51 Καινούργιου: «Η πίσω μου πλευρά δεν είναι και η πιο κολακευτική»
30.09.26 , 12:43 Μοιραράκη: «Κακοποιήθηκα από τον πρώτο μου σύζυγο, πρέπει να μιλάμε»
30.09.26 , 12:36 Μητσοτάκης: Οι 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα, τις δόσεις και τους servicers
30.09.26 , 12:29 First Dates: Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο – Οι ατάκες των singles
30.09.26 , 12:20 Με νέο κατάστημα στο Γαλάτσι διευρύνει η nrg το δίκτυο των καταστημάτων της
30.09.26 , 12:15 Δανάη Βασιλοπούλου: Η ηλικία, οι σπουδές και το Instagram
30.09.26 , 12:09 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας
30.09.26 , 12:07 Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά: «Τραβάμε την ανηφόρα», σχολίασε
30.09.26 , 12:00 Capri παντελόνι: Το διαχρονικό item κατακτά και τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα
30.09.26 , 11:57 Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
30.09.26 , 11:53 Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: «Δεν υπήρξα ποτέ κακοποιητής, λατρεύω τα παιδιά μου»
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: «Δεν υπήρξα ποτέ κακοποιητής, λατρεύω τα παιδιά μου»
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Ηλίας Βρεττός: Θα γίνει μπαμπάς – Έγκυος η Αναστασία Δεληγιάννη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Έρχονται βροχές και καταγίδες
Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά: «Τραβάμε την ανηφόρα», σχολίασε
Τζώνη Θεοδωρίδης: Αγκαλιά με τη σύζυγο και την κούκλα κόρη του
«Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κ. Κωνσταντινίδης: «Έχασα την σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική με Σκοπιανό γιατρό» / MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία για την περιπέτεια της συζύγου του με τον καρκίνο και την προσφυγή της σε μη τεκμηριωμένες, όπως τις χαρακτήρισε, πρακτικές θεραπείας κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Η υπόθεση, όπως την περιέγραψε, ξεκινά από ένα κέντρο στα Σκόπια και επεκτείνεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η σύζυγός του αντιμετώπιζε καρκίνο των ωοθηκών επί περίπου δύο δεκαετίες και, σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τότε ακολουθούσε τη συμβατική ιατρική με χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια αποφάσισε να απευθυνθεί σε κέντρο στα Σκόπια, το οποίο φέρεται να είχε παράρτημα στη Φλώρινα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα έξι κινητά τηλέφωνα που «ανοίγουν» για την υπόθεση

«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας στη συνέχεια την οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Όπως υποστήριξε, αρχικά καταβλήθηκαν 32.000 ευρώ σε τράπεζα των Σκοπίων, ενώ εκτίμησε ότι στη συνέχεια οι δαπάνες έφταναν περίπου τα 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Συνολικά, όπως είπε, το κόστος έφτασε περίπου τις 100.000 ευρώ.

Ο ίδιος περιέγραψε διαδικασίες που, σύμφωνα με όσα είδε, περιλάμβαναν λήψη αίματος και χρήση θερμοφόρας, ενώ έκανε λόγο για ισχυρισμούς περί αλλαγής του DNA και του RNA των κυττάρων. Στο ιατρείο γινόταν και πλασμαφαίρεση

«Ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη» - Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό

«Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες [...] και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου», ανέφερε.

Ο Κωνσταντινίδης υποστήριξε ακόμη ότι η σύζυγός του είχε πειστεί από τον συγκεκριμένο θεραπευτή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απομακρυνθεί από την κλασική ιατρική. «Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει», είπε, εξηγώντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν προχώρησε τότε σε επίσημη καταγγελία, καθώς εκείνη δεν το επιθυμούσε και, όπως ανέφερε, ο δικηγόρος του τον συμβούλευσε να μην εμπλακεί.

Στη μαρτυρία του έκανε λόγο και για ένα ευρύτερο δίκτυο που, κατά τους ισχυρισμούς του, έφτανε μέχρι τη Βιέννη και τη Μάλτα. Περιέγραψε πρακτικές που, όπως είπε, περιλάμβαναν ακόμη και «απομαγνήτιση» κυττάρων, καθώς και σκευάσματα που αποκαλούσε «μανιταροχάπια».

Μαζωνάκης: Έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο

Η πιο δραματική πτυχή της αφήγησής του αφορά την κατάληξη της ασθένειας της συζύγου του. Όπως είπε, εκείνη εγκατέλειψε την κλασική ιατρική παρακολούθηση και τελικά πέθανε πριν από τρία χρόνια.

«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της», ανέφερε.

Οι καταγγελίες του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για μη αδειοδοτημένες ή μη τεκμηριωμένες πρακτικές στον χώρο της υγείας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 |
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: Τι λέει για την καταγγελία βίας
Ελλαδα
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: «Δεν υπήρξα ποτέ κακοποιητής, λατρεύω τα παιδιά μου»
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια Της Πόλης
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια - Εκκενώνεται το κτίριο
Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί Κανονικά Η Κλινική, Παρά Το Λουκέτο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί κανονικά η κλινική, παρά το «λουκέτο»
Βούλα: Δικηγόρος Κατηγορείται Για Ενδοοικογενειακή Βία
Ελλαδα
Βούλα: Πασίγνωστος δικηγόρος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία
Σεπόλια: Αυτοκίνητο Παρέσυρε Ανήλικο
Ελλαδα
Σεπόλια: ΙΧ παρέσυρε 12χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Άνω Λιόσια: Παραδέχθηκε Τον Ξυλοδαρμό Ο Πατέρας Της 4χρονης
Ελλαδα
Άνω Λιόσια: «Θόλωσα και τη χτύπησα», παραδέχεται ο πατέρας της μαθήτριας
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 29/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 29/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 91.000.000 ευρώ
ιατρείο Πατριάρχου Ιωακείμ
Ελλαδα
Γιατροί Μαζωνάκη: Εξόπλιζαν παράνομα και δεύτερο ιατρείο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top