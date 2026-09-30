Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία για την περιπέτεια της συζύγου του με τον καρκίνο και την προσφυγή της σε μη τεκμηριωμένες, όπως τις χαρακτήρισε, πρακτικές θεραπείας κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Η υπόθεση, όπως την περιέγραψε, ξεκινά από ένα κέντρο στα Σκόπια και επεκτείνεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η σύζυγός του αντιμετώπιζε καρκίνο των ωοθηκών επί περίπου δύο δεκαετίες και, σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τότε ακολουθούσε τη συμβατική ιατρική με χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια αποφάσισε να απευθυνθεί σε κέντρο στα Σκόπια, το οποίο φέρεται να είχε παράρτημα στη Φλώρινα.

«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας στη συνέχεια την οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Όπως υποστήριξε, αρχικά καταβλήθηκαν 32.000 ευρώ σε τράπεζα των Σκοπίων, ενώ εκτίμησε ότι στη συνέχεια οι δαπάνες έφταναν περίπου τα 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Συνολικά, όπως είπε, το κόστος έφτασε περίπου τις 100.000 ευρώ.

Ο ίδιος περιέγραψε διαδικασίες που, σύμφωνα με όσα είδε, περιλάμβαναν λήψη αίματος και χρήση θερμοφόρας, ενώ έκανε λόγο για ισχυρισμούς περί αλλαγής του DNA και του RNA των κυττάρων. Στο ιατρείο γινόταν και πλασμαφαίρεση.

«Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες [...] και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου», ανέφερε.

Ο Κωνσταντινίδης υποστήριξε ακόμη ότι η σύζυγός του είχε πειστεί από τον συγκεκριμένο θεραπευτή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απομακρυνθεί από την κλασική ιατρική. «Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει», είπε, εξηγώντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν προχώρησε τότε σε επίσημη καταγγελία, καθώς εκείνη δεν το επιθυμούσε και, όπως ανέφερε, ο δικηγόρος του τον συμβούλευσε να μην εμπλακεί.

Στη μαρτυρία του έκανε λόγο και για ένα ευρύτερο δίκτυο που, κατά τους ισχυρισμούς του, έφτανε μέχρι τη Βιέννη και τη Μάλτα. Περιέγραψε πρακτικές που, όπως είπε, περιλάμβαναν ακόμη και «απομαγνήτιση» κυττάρων, καθώς και σκευάσματα που αποκαλούσε «μανιταροχάπια».

Η πιο δραματική πτυχή της αφήγησής του αφορά την κατάληξη της ασθένειας της συζύγου του. Όπως είπε, εκείνη εγκατέλειψε την κλασική ιατρική παρακολούθηση και τελικά πέθανε πριν από τρία χρόνια.

«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της», ανέφερε.

Οι καταγγελίες του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για μη αδειοδοτημένες ή μη τεκμηριωμένες πρακτικές στον χώρο της υγείας.