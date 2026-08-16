Η επιστροφή ποσών από τον e-ΕΦΚΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας ευχάριστα νέα σε χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους. Η διοίκηση του οργανισμού προχώρησε ήδη στην πίστωση 1,77 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών, διορθώνοντας λάθη και άδικες παρακρατήσεις που αφορούν αποκλειστικά τα έτη 2024 και 2025.
Πώς προέκυψαν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
Το πρόβλημα προκλήθηκε κατά τη μετάβαση στη νέα νομοθεσία για την απασχόληση των συνταξιούχων.
Το υπουργείο Εργασίας κατήργησε την παλιά, οριζόντια περικοπή του 30% στη σύνταξη και την αντικατέστησε με την επιβολή κράτησης 10% μόνο επί των επιπλέον αμοιβών από την εργασία.
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