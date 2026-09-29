Σημαντική ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας έφερε ο νόμος 5322/2026, ο οποίος ψηφίστηκε στις 24 Ιουλίου βάζοντας τέλος στο «ψαλίδι» της πρώτης τριετίας. Η νέα διάταξη κατάργησε την περικοπή του 50% στην κύρια παροχή για όσους εργάζονται ή είναι ήδη συνταξιούχοι, διατηρώντας το ποσοστό στο 70% αντί για το 35%, ενώ επέτρεψε τη σώρευση δύο εθνικών συντάξεων και διέγραψε παλαιές αναδρομικές οφειλές στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, περίπου 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου είδαν από τον Σεπτέμβριο του 2026 τις αποδοχές τους να ενισχύονται κατά περίπου 470 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη θετική εξέλιξη παραμένουν τέσσερις σοβαρές αδικίες που στερούν την ισότιμη μεταχείριση από εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

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