Συντάξεις χηρείας: Ποιοι δικαιούχοι χάνουν - Ποιες ανισότητες μένουν

Οι 4 εκκρεμότητες που αφήνουν απροστάτευτους χιλιάδες συνταξιούχους

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο νόμος 5322/2026 καταργεί την περικοπή 50% στις συντάξεις χηρείας για εργαζόμενους και συνταξιούχους.
  • Το ποσοστό της κύριας παροχής διατηρείται στο 70% αντί του 35%.
  • Επιτρέπεται η σώρευση δύο εθνικών συντάξεων και διαγράφονται παλαιές αναδρομικές οφειλές στον ιδιωτικό τομέα.
  • Περίπου 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου είδαν αύξηση 470 ευρώ στις αποδοχές τους από Σεπτέμβριο 2026.
  • Παραμένουν σοβαρές αδικίες που επηρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

Σημαντική ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας έφερε ο νόμος 5322/2026, ο οποίος ψηφίστηκε στις 24 Ιουλίου βάζοντας τέλος στο «ψαλίδι» της πρώτης τριετίας. Η νέα διάταξη κατάργησε την περικοπή του 50% στην κύρια παροχή για όσους εργάζονται ή είναι ήδη συνταξιούχοι, διατηρώντας το ποσοστό στο 70% αντί για το 35%, ενώ επέτρεψε τη σώρευση δύο εθνικών συντάξεων και διέγραψε παλαιές αναδρομικές οφειλές στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, περίπου 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου είδαν από τον Σεπτέμβριο του 2026 τις αποδοχές τους να ενισχύονται κατά περίπου 470 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη θετική εξέλιξη παραμένουν τέσσερις σοβαρές αδικίες που στερούν την ισότιμη μεταχείριση από εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

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