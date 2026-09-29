Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά τη λαμπερή πρεμιέρα του Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα βρεθεί καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, για τη σταθερά επιτυχημένη πορεία του αγαπημένου παιχνιδιού δημοπρασιών, το οποίο επέστρεψε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην οθόνη του Star, ανανεωμένο και έτοιμο για την 5η του σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι η Δέσποινα Μοιραράκη επιλέγει σπάνια να δίνει τηλεοπτικές συνεντεύξεις, κάθε της εμφάνιση συνοδεύεται από αφοπλιστική ειλικρίνεια. Σε αυτό το πνεύμα, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις, μοιραζόμενη στιγμές τόσο από την επαγγελματική όσο και από την προσωπική της διαδρομή.

Η Δέσποινα Μοιραράκη την Τετάρτη 30/9 στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Η πολυσχιδής καριέρα της περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς και επιτυχίες, με πιο πρόσφατο αυτόν της παρουσίασης του Cash or Trash, μιας εκπομπής που συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, προβάλλοντας καθημερινά στις 17:20 τις πιο συναρπαστικές και απρόβλεπτες δημοπρασίες της ελληνικής τηλεόρασης.