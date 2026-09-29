Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash

Καθημερινά στις 17:20 στo Star, με τη Δέσποινα Μοιραράκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει καθημερινά στις 17:20 στο Star, προσφέροντας δημοπρασίες παλιών αντικειμένων.
  • Στο επεισόδιο της 29ης Σεπτεμβρίου, συμμετέχουν νέοι πωλητές, μεταξύ των οποίων και η Μαρία με προσωπικά αντικείμενα του Αριστοτέλη Ωνάση.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες που ορίζουν τιμές εκκίνησης για ορισμένα αντικείμενα.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές των πωλητών, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις δημοπρασίες.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει σπάνια αντικείμενα και τις ιστορίες τους, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Το παλαιοπωλείο του Γκόγκου στο Μοναστηράκι είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά, παλαιοπωλεία της Αθήνας. Ο νεαρός πωλητής, τρίτης γενιάς παλαιοπώλης, φέρνει στο Cash or Trash ένα έπιπλο από εκείνα που δύσκολα περνούν την πόρτα του. Η υψηλή του αξία το καθιστά αντικείμενο για συλλέκτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στο δωμάτιο των αγοραστών, όμως, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον έμπειρο πωλητή, όταν, για πρώτη φορά, η Άννα – Μαρία Ρογδάκη αποχωρεί δυσαρεστημένη για έναν ασυνήθιστο, για τα δεδομένα της, λόγο. Πώς θα εξελιχθεί, τελικά, αυτή η απρόβλεπτη δημοπρασία;

Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash

Η Μαρία, διακριτική και χαμηλών τόνων, έζησε αρκετές σπουδαίες στιγμές στον κύκλο του Αριστοτέλη Ωνάση. Ως σύζυγος του ασυρματιστή της θαλαμηγού «Χριστίνα» του Έλληνα κροίσου, βρέθηκε να έχει στην κατοχή της κάποια προσωπικά αντικείμενά του. Στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash, θα καταφέρει η πωλήτρια να τους πείσει για την αυθεντικότητα του αντικειμένου της και να αποχωρήσει έχοντας κλείσει μια δυνατή συμφωνία;

Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash

Ο Θωμάς έρχεται στο Cash or Trash με διάθεση να διαπραγματευθεί, παρουσιάζοντας ένα αντικείμενο που συνδέεται με αναμνήσεις από τα χρόνια που έζησε στην Ήπειρο. Ο μουσικός δημιουργός κερδίζει τις εντυπώσεις στο δωμάτιο εκτίμησης και η Δέσποινα Μοιραράκη εισβάλει στη δημοπρασία αποφασισμένη να διεκδικήσει το αντικείμενό του!

Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions


#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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