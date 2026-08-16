Δύσκολο βράδυ πέρασαν οι κάτοικοι της Σκύρου, καθώς συνεχίζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την έναρξη της φωτιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσουν τους ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

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Όπως μετέδωσε από το σημείο ο δημοσιογράφος του Star Παναγιώτης Μπούσιος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταφερθεί και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι άνεμοι ξεπερνούν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων.

Δύο τα μέτωπα – Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Η φωτιά έχει αυτή την ώρα καλύτερη εικόνα, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν ανησυχία, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πορεία των μετώπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δύο είναι τα μέτωπα που απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, γεγονός που επιτρέπει στις δυνάμεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό των μετώπων.

Η Σκύρος βρίσκεται τόσο σήμερα όσο και χθες σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, γεγονός που, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμες τις επόμενες ώρες.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δύο μέτωπα και να καταφέρουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, προτού οι καιρικές συνθήκες δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση.