Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου

Ανάπνευσε με τον σωστό τρόπο και ο εγκέφαλος θα καταλάβει αμέσως τη διαφορά

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Όταν βρισκόμαστε υπό πίεση, η αναπνοή μας γίνεται συνήθως γρήγορη και ρηχή.

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Οι διακοπές είναι συνώνυμες με τη χαλάρωση. Τουλάχιστον στη θεωρία. Γιατί στην πράξη, πολλοί από εμάς φτάνουμε στον προορισμό μας κουβαλώντας ακόμη το άγχος της δουλειάς, τις εκκρεμότητες της καθημερινότητας και έναν εγκέφαλο που δυσκολεύεται να πατήσει παύση. Χρειάζονται συχνά δύο ή και τρεις ημέρες μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε πια deadlines, emails ή υποχρεώσεις.

Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου

Κι όμως, υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσεις το σώμα και το μυαλό σου να μπουν πιο γρήγορα σε «λειτουργία διακοπών». Και το μόνο που χρειάζεται είναι η αναπνοή σου.

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Το breathwork, δηλαδή η συνειδητή εξάσκηση της αναπνοής, είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις ευεξίας των τελευταίων χρόνων. Δεν πρόκειται για κάποια δύσκολη τεχνική ούτε απαιτεί εξοπλισμό ή ειδικές γνώσεις. Είναι απλώς η επιλογή να αναπνέεις πιο αργά και πιο συνειδητά, ενεργοποιώντας τους φυσικούς μηχανισμούς χαλάρωσης του οργανισμού

Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και πέντε λεπτά ελεγχόμενης αναπνοής την ημέρα μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα του στρες, να βελτιώσουν τη διάθεση και να βοηθήσουν το νευρικό σύστημα να επιστρέψει σε μια κατάσταση ηρεμίας. Και αν υπάρχει μία περίοδος μέσα στη χρονιά που αξίζει να το δοκιμάσουμε, αυτή είναι σίγουρα το καλοκαίρι.

Το μυστικό κρύβεται στο πνευμονογαστρικό νεύρο

Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου

Ίσως έχεις ακούσει τελευταία τον όρο «πνευμονογαστρικό νεύρο» ή vagus nerve. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα νεύρα του σώματος, το οποίο συνδέει τον εγκέφαλο με βασικά όργανα, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες και το πεπτικό σύστημα. Είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, δηλαδή εκείνου που μας βοηθά να ξεκουραστούμε, να χωνέψουμε σωστά και να ανακάμψουμε από το στρες.

Όταν βρισκόμαστε υπό πίεση, η αναπνοή μας γίνεται συνήθως γρήγορη και ρηχή. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει αυτό το μοτίβο ως ένδειξη ότι υπάρχει κίνδυνος και διατηρεί τον οργανισμό σε κατάσταση εγρήγορσης. Αντίθετα, όταν αναπνέουμε αργά και βαθιά, στέλνουμε το ακριβώς αντίθετο μήνυμα: ότι είμαστε ασφαλείς. Έτσι ενεργοποιείται το πνευμονογαστρικό νεύρο και το σώμα αρχίζει σταδιακά να χαλαρώνει.

Διαβάστε αναλυτικά για τον σωστό τρόπο της αναπνοής, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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