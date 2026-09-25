Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τη συνταγή της για healthy banana bread

Υγιεινό, γεμάτο ενέργεια και ιδανικό snack για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο

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Δεν έχεις χρόνο; Χρειάζεσαι ενέργεια; Δες τη συνταγή που έχει για εσένα, η Ιωάννα Τούνη

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Η Ιωάννα Τούνη, η οποία άφησε πίσω τις καλοκαιρινές της διακοπές, και επέστρεψε στο σπίτι της, μοιράστηκε με τους followers της το πιο δυναμωτικό και υγιεινό banana bread, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, ιδανικό για όσους και όσες δεν έχουν πολύ χρόνο μέσα στην ημέρα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τα όσα ζει, καθώς και τις υγιεινές συνταγές που επιλέγει για τη διατροφή της.

Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τη συνταγή της για healthy banana bread

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, μεγάλοι πρωταγωνιστές στη συνταγή της είναι οι μπανάνες, η αλεσμένη βρώμη, το γιαούρτι, τα αυγά και φυσικά το μέλι

Ιωάννα Τούνη: Έφτιαξε το πιο δυναμωτικό και υγιεινό πρωινό για το καλοκαίρι

Υλικά της Συνταγής

  • 3 ώριμες μπανάνες
  • 3 κ.σ. γιαούρτι
  • 2 αυγά
  • 1.5 κούπα βρώμη αλεσμένη
  • 1 κ.σ. φυστικοβούτυρο
  • 2 κ.σ. μέλι
  • Κακάο (όσο θέλεις εσύ)
  • Κανέλα (όσο αγαπάς επίσης) 
  • 1 baking powder
  • 2 βανίλιες
  • 1 πρέζα αλάτι 
  • 1 σοκολάτα κουβερτούρα

Εκτέλεση: 

  • Σε ένα μπολ λιώνεις τις μπανάνες με ένα πιρούνι και έπειτα προσθέτεις τα αυγά. Αλέθεις την βρώμη σου σε ένα μπλέντερ για να είναι όσο πιο smooth γίνεται (έτσι θα πετύχεις την τέλεια υφή στο banana bread✨) και την προσθέτεις στο μπολ με τις μπανάνες. Έπειτα προσθέτεις το κακάο, το baking powder, την κανέλα & το αλάτι και τις βανίλιες. Συνεχίζεις με το γιαούρτι, το φυστικοβούτυρο και το μέλι και ανακατεύεις καλά μέχρι να δέσουν όλα τα υλικά μαζί. 
  • Προσοχή! Αν είναι πολύ αραιό το μείγμα σου πρόσθεσε λίγη βρώμη ακόμη, αν όμως είναι πολύ σφιχτό μπορείς να προσθέσεις λίγο γιαούρτι ή ένα αυγό.
  • Ενώ ετοιμάζεις το μείγμα σου, προθερμαίνεις παράλληλα το airfryer στους 170° και έπειτα ψήνεις για περίπου 30 λεπτά.
  • Για έξτρα σοκολατένια υφή: Όσο ψήνεται το banana bread σου, βάζεις σε ένα κατσαρολάκι νερό να βράσει. Σε ένα μπρίκι προσθέτεις -σε κομματάκια- την κουβερτούρα σου και το βάζεις μέσα στο κατσαρο

Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τη συνταγή της για healthy banana bread

Τα θρεπτικά υλικά του Banana Bread

Όπως φανερώνει και το όνομά του, είναι ένα ψωμί μπανάνας! Οι ρίζες του προέρχονται από την Αμερική, όπου είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Από την πρώτη καραντίνα του 2020, είδαμε να γίνεται μεγάλη τάση και παγκοσμίως, με την συνταγή να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα μέσω των Social Media!

Η παραμονή στο σπίτι έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά στην μαγειρική, στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν όσα υλικά είχαν στην διάθεσή τους και να γίνουν πιο δημιουργικοί. Κάπως έτσι, λοιπόν, το Banana Bread έγινε η No1 προτίμηση! Στην ουσία πρόκειται για μια παρασκευή μεταξύ γλυκού ψωμιού και υγιεινού κέικ, που έχει την μπανάνα ως κύριο συστατικό.

Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τη συνταγή της για healthy banana bread

Κάποια από τα βασικά υλικά του κέικ συνδυάζονται με ώριμες μπανάνες και προκύπτει μία πολύ γευστική ζύμη.

  • Η μπανάνα είναι σημαντική πηγή φυτικών ινών, όπως η πηκτίνη. Μόλις μία μπανάνα, μπορεί να μας προσφέρει το 16% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών. Αποτελεί επίσης πηγή αμύλου, το οποίο μετατρέπεται σε σάκχαρα κατά την ωρίμανση. Η πηκτίνη και το άμυλο είναι δύο συστατικά που δρουν για τον οργανισμό σαν πρεβιοτικά. Έτσι, χάρη στις φυτικές ίνες και στα πρεβιοτικά, η μπανάνα συμβάλλει στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.
  • Το κάλιο είναι το βασικότερο συστατικό της μπανάνας. Απαραίτητο μέταλλο που ρυθμίζει την ισορροπία των υγρών στο σώμα, βοηθώντας στην απέκκριση της περίσσειας νατρίου. Η ιδιότητά του αυτή είναι ιδιαίτερα βοηθητική για την μείωση της κατακράτησης, άλλα και για τα άτομα που εμφανίζουν υπέρταση, καθώς βοηθά στην διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών. Μία μπανάνα παρέχει το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης καλίου.
  • Όπως όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι και οι μπανάνες περιέχουν αρκετά φλαβονοειδή. Τα φλαβονοειδή δρουν ευεργετικά για τον οργανισμό με τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες. Καταπολεμούν τις φλεγμονές, προστατεύουν την καρδιά και αδρανοποιούν τα καρκινικά κύτταρα.
  • Εκτός από το κάλιο, η μπανάνα είναι εξίσου καλή πηγή μαγνησίου, μαγγανίου, βιταμίνης C και βιταμίνης Β6. Μία μπανάνα μεσαίου μεγέθους μας δίνει το 7-10% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης μαγνησίου, το 20% βιταμίνης C και το 25% βιταμίνης Β6.
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