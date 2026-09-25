Δεν έχεις χρόνο; Χρειάζεσαι ενέργεια; Δες τη συνταγή που έχει για εσένα, η Ιωάννα Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη, η οποία άφησε πίσω τις καλοκαιρινές της διακοπές, και επέστρεψε στο σπίτι της, μοιράστηκε με τους followers της το πιο δυναμωτικό και υγιεινό banana bread, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, ιδανικό για όσους και όσες δεν έχουν πολύ χρόνο μέσα στην ημέρα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τα όσα ζει, καθώς και τις υγιεινές συνταγές που επιλέγει για τη διατροφή της.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, μεγάλοι πρωταγωνιστές στη συνταγή της είναι οι μπανάνες, η αλεσμένη βρώμη, το γιαούρτι, τα αυγά και φυσικά το μέλι.

Υλικά της Συνταγής

3 ώριμες μπανάνες

3 κ.σ. γιαούρτι

2 αυγά

1.5 κούπα βρώμη αλεσμένη

1 κ.σ. φυστικοβούτυρο

2 κ.σ. μέλι

Κακάο (όσο θέλεις εσύ)

Κανέλα (όσο αγαπάς επίσης)

1 baking powder

2 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

1 σοκολάτα κουβερτούρα

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ λιώνεις τις μπανάνες με ένα πιρούνι και έπειτα προσθέτεις τα αυγά. Αλέθεις την βρώμη σου σε ένα μπλέντερ για να είναι όσο πιο smooth γίνεται (έτσι θα πετύχεις την τέλεια υφή στο banana bread✨) και την προσθέτεις στο μπολ με τις μπανάνες. Έπειτα προσθέτεις το κακάο, το baking powder, την κανέλα & το αλάτι και τις βανίλιες. Συνεχίζεις με το γιαούρτι, το φυστικοβούτυρο και το μέλι και ανακατεύεις καλά μέχρι να δέσουν όλα τα υλικά μαζί.

Προσοχή! Αν είναι πολύ αραιό το μείγμα σου πρόσθεσε λίγη βρώμη ακόμη, αν όμως είναι πολύ σφιχτό μπορείς να προσθέσεις λίγο γιαούρτι ή ένα αυγό.

Ενώ ετοιμάζεις το μείγμα σου, προθερμαίνεις παράλληλα το airfryer στους 170° και έπειτα ψήνεις για περίπου 30 λεπτά.

Για έξτρα σοκολατένια υφή: Όσο ψήνεται το banana bread σου, βάζεις σε ένα κατσαρολάκι νερό να βράσει. Σε ένα μπρίκι προσθέτεις -σε κομματάκια- την κουβερτούρα σου και το βάζεις μέσα στο κατσαρο

Τα θρεπτικά υλικά του Banana Bread

Όπως φανερώνει και το όνομά του, είναι ένα ψωμί μπανάνας! Οι ρίζες του προέρχονται από την Αμερική, όπου είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Από την πρώτη καραντίνα του 2020, είδαμε να γίνεται μεγάλη τάση και παγκοσμίως, με την συνταγή να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα μέσω των Social Media!

Η παραμονή στο σπίτι έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά στην μαγειρική, στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν όσα υλικά είχαν στην διάθεσή τους και να γίνουν πιο δημιουργικοί. Κάπως έτσι, λοιπόν, το Banana Bread έγινε η No1 προτίμηση! Στην ουσία πρόκειται για μια παρασκευή μεταξύ γλυκού ψωμιού και υγιεινού κέικ, που έχει την μπανάνα ως κύριο συστατικό.

Κάποια από τα βασικά υλικά του κέικ συνδυάζονται με ώριμες μπανάνες και προκύπτει μία πολύ γευστική ζύμη.