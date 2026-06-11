Η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Νάξο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μοιράστηκε με τους followers της το πιο δυναμωτικό και υγιεινό πρωινό, πλούσιο σε βιταμίνες, που προσφέρει ενέργεια και ενυδάτωση.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τα όσα ζει, καθώς και τις υγιεινές προτάσεις που επιλέγει για τη διατροφή της.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το τέλειο καλοκαιρνό πρωινό που έφτιαξε, με φόντο τη χρυσή άμμο σε παραλία της Νάξου:

Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, τα φρούτα στο υγιεινό μπολ που δημιούργησε η γνωστή influencer πρωταγωνιστούν.

Οι φράουλες αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και μαγγανίου και επίσης περιέχουν αρκετή ποσότητα φυλλικού οξέος (βιταμίνη Β9), καθώς και κάλιο. Επιπρόσθετα, οι φράουλες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν οφέλη για την υγεία της καρδιάς και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Τέλος, οι φρέσκες φράουλες έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και αυτό τις καθιστά το νουμ. 1 καλοκαιρινό φρούτο για τη διατροφή σας!

Το αχλάδι είναι μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, φυτικών ινών, καλίου και βιταμίνης C. Ανάμεσα στις ευεργετικές τους ιδιότητες συμπεριλαμβάνεται το ότι βοηθάει τον οργανισμό στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, ενώ παράλληλα ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα και βελτιώνει την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Η Ιωάννα Τούνη / Φωτογραφία: NDP

Το βερίκοκο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποτροπή χρόνιων ασθενειών, όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Επιπρόσθετα, περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία των ματιών, του δέρματος και του εντέρου. Γενικότερα, το βερίκοκο συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού, αφού περιέχει 86% νερό, μειώνει την αρτηριακή πίεση - κυρίως χάρη στο κάλιο που περιέχει, προστατεύει το ύπαρ από φλεγμονές και τέλος αποκαθιστά τους ηλεκτρολύτες και την ισορροπία των υγρών έπειτα από σωματική άσκηση.

Το μήλο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και φυσικές φυτικές ενώσεις, που υποστηρίζουν πολλαπλές πτυχές της υγείας, λόγω των αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών συστατικών τους. Ειδικότερα, η συχνή κατανάλωση μήλων υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, συμβάλλει στη σωστή διαχείριση του βάρους, βελτιώνει την πεπτική λειτουργία και συμβάλλει στην υγεία του ανοσοποιητικού.

Τέλος, το γιαούρτι είναι ιδιαίτερα θρεπτικό και η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και οστεοπόρωσης, ενώ επίσης βοηθά και στη διαχείριση του βάρους. Περιέχει ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και βιταμίνη D, η οποία προάγει την υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος.