Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Αυτές είναι οι πρώτες αλλαγές που θα παρατηρήσεις, ύστερα από λίγες ημέρες

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η άσκηση μπορεί να διεγείρει την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες είναι φυσικά boosters της διάθεσής μας

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Oι αλλαγές στο σώμα μας μετά από μία μόλις εβδομάδα συστηματικής άσκησης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης ενός ανθρώπου, τον τύπο και την ένταση της άσκησης, αλλά και τα γονίδιά μας.

Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Ωστόσο, ορισμένες γενικές αλλαγές που συχνά βιώνουν οι άνθρωποι μετά από μια εβδομάδα συνεχούς άσκησης είναι κοινές για όλους και αποτελούν το καλύτερο κίνητρο για τη συνέχιση της προσπάθειας υιοθέτησης μιας καθημερινότητας που περιέχει τη γυμναστική στο πρόγραμμά της. Να μερικές από αυτές.

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Αυξημένη ενέργεια

Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο ενεργητικοί και σε εγρήγορση μετά την έναρξη μιας ρουτίνας άσκησης, ακόμη και μετά από μόλις μία εβδομάδα.

Βελτιωμένη διάθεση

Η άσκηση μπορεί να διεγείρει την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες είναι φυσικά boosters της διάθεσής μας. Μπορεί να παρατηρήσετε βελτιωμένη διάθεση και μειωμένα επίπεδα στρες.

Ελαφρά απώλεια βάρους

Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Ενώ η σημαντική απώλεια βάρους συνήθως απαιτεί περισσότερο χρόνο, μπορεί να δείτε μια μικρή μείωση στο σωματικό βάρος λόγω ενός συνδυασμού καύσης θερμίδων και πιθανής απώλειας βάρους νερού.

Βελτιωμένη ευλυγισία

Οι ασκήσεις διατάσεων μπορούν να βελτιώσουν την ευλυγισία και το εύρος της κίνησής μας με την πάροδο του χρόνου.

Αυξημένη αντοχή

Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι μπορείτε να εκτελέσετε καρδιαγγειακές ασκήσεις (όπως τρέξιμο ή ποδήλατο) με μεγαλύτερη ευκολία και αντοχή.

Καλύτερος ύπνος

Η τακτική άσκηση ακόμη και μιας μόλις εβδομάδας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Ενισχυμένη νοητική εστίαση

Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Η άσκηση μπορεί να ενισχύσει τη νοητική εστίαση και τη γνωστική μας λειτουργία.

Αλλαγές στην όρεξη

Η άσκηση μπορεί να επηρεάσει την όρεξή μας, μερικές φορές μειώνοντας τη λαχτάρα για ανθυγιεινά τρόφιμα.

Στάση του σώματος

Πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα σου, κάνοντας μόλις μία εβδομάδα γυμναστική;

Η καλύτερη στάση του σώματός μας μπορεί να προκύψει από ασκήσεις που στοχεύουν τους μυς του πυρήνα και την ισορροπία.

Φυσικά, οι αλλαγές αυτές δεν θα είναι δραματικές μετά από μόλις μία εβδομάδα άσκησης, θα δώσουν όμως ένα μικρό αλλά απαραίτητο κίνητρο για τη συνέχισή της. Η συνοχή και η επιμονή είναι απαραίτητοι παράγοντες για τη συνολική βελτίωση της φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, ενώ ο συνδυασμός της άσκησης με μια ισορροπημένη διατροφή είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

Πηγή: www.allyou.gr 

Συντάκτης άρθρου: Ναταλία Πετρίτη

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