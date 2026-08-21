Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η πρώτη πτήση του ενός έτους γιου της, Ιάσονα

«Κάποιος είναι έτοιμος για την πρώτη του πτήση»

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Ένα ξεχωριστό ταξίδι ξεκίνησε για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους, Ιάσονα-Παναγιώτη, καθώς το ζευγάρι ταξίδεψε για πρώτη φορά αεροπορικώς μαζί με τον μικρό.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο Ιάσονας φόρεσε τις πρώτες του καουμπόικες μπότες

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε «λειτουργία ταξιδιού» με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους

Ο γιος της δημοσιογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν ήρθε στη ζωή τον Ιούλιο του 2025 και πριν από λίγο καιρό συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο της ζωής του.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η όμορφη στιγμή με τον γιο της δίπλα στη θάλασσα

Από τότε, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους ως οικογένεια, κρατώντας ωστόσο την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το πρωινό εγερτήριο για μπάνιο με τον γιο της

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε «λειτουργία ταξιδιού» με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους

Αυτή τη φορά, η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί με τους followers της την πρώτη τους αεροπορική εμπειρία ως οικογένεια.

Ήδη από την προηγούμενη ημέρα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε μπει σε… travel mode, προετοιμάζοντας όλα όσα θα χρειάζονταν για τον μικρό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ανάμεσα στα απαραίτητα ήταν φυσικά και τα σνακ, τα οποία είχε ετοιμάσει και τοποθετήσει σε τάπερ.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε «λειτουργία ταξιδιού» με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους

«Λειτουργία προετοιμασίας γευμάτων: Ενεργοποιημένη. Επειδή το ταξίδι με μωρό σημαίνει σνακ. Πολλά σνακ», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε μέσα από τα Instagram Stories της ότι η μεγάλη στιγμή έφτασε. Από το αεροδρόμιο, μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία είδαμε τόσο την ίδια όσο και τον Γρηγόρη Μόργκαν μαζί με τον γιο τους.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Σε «λειτουργία ταξιδιού» με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους

Η ίδια, μάλιστα, έδωσε μια μικρή… οικογενειακή αναφορά από την πρώτη πτήση του Ιάσονα-Παναγιώτη, γράφοντας με χιούμορ: «Κάποιος είναι έτοιμος για την πρώτη του πτήση. Η μαμά και ο μπαμπάς επίσημα σε λειτουργία ταξιδιού».

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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