Έναν καταστροφικό συνδυασμό κατασταλτικών ουσιών φαίνεται πως χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη η γιατρός της Καρνεάδου. Την ίδια ώρα, προκύπτουν νέα στοιχεία από τις άρσεις των επικοινωνιών της που δυσκολεύουν πολύ την υπερασπιστική γραμμή της.

Μαζωνάκης: Όποιο κινητό και να ανοίξει η ΔΕΕ «πέφτει» πάνω στη μέθη

Όποιο κινητό και να ανοίξουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα πρόσωπα της Καρνεάδου πέφτουν πάνω στη μέθη. Οι συνεργάτιδές της είχαν δημιουργήσει πριν λίγο καιρό μια ομαδική συνομιλία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Εκεί εντοπίστηκε ένα σημαντικό εύρημα. Είχε γίνει αναφορά στη μέθη, ενώ οι εργαζόμενες μοιράζονταν η μία στην άλλη, σοκαρισμένες, τα όσα είδαν και άκουσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εκεί βρέθηκε και μήνυμα που είχε στείλει εργαζόμενη στον σύντροφό της, που μιλά ξεκάθαρα για τη χορήγηση της μέθης, κάτι που φαίνεται πως δεν είχε γίνει μόνο μία φορά από τη γιατρό.

Εργαζόμενη, με μαρτυρία της στο Star, είχε αποκαλύψει ότι είχε χορηγηθεί και σε άλλον ασθενή μέθη τον Αύγουστο.

Παράλληλα, όσον αφορά το χριματοκιβώτιο, έχει δοθεί η άδεια να ανοιχτεί και αυτό θα συμβεί τις επόμενες μέρες, παρουσία του συνηγόρου της οικογένειας.

Μαζωνάκης: Ψάχνουν να βρουν ποιος προμήθευσε τη γιατρό με τις αναισθητικές ουσίες

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, σήμερα (5/10) το απόγευμα παραδόθηκε στον ανακριτή η τρίτη κατά σειρά έκθεση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Είχαν προηγηθεί άλλες δύο εκθέσεις, που παραδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής και αφορούν αποκλειστικά το κινητό της γιατρού. Αυτή η νέα, συμπληρωματική έκθεση «ξεσκονίζει» τις επαφές της γιατρού, ώστε να εντοπιστεί ποιος της προμήθευσε τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη.

Τις ουσίες αυτές η γιατρός τις προμηθεύτηκε παράνομα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να χορηγηθούν μόνο σε νοσοκομεία, τα οποία τις προμηθεύονται απευθείας από φαρμακαποθήκες. Ο στόχος των αστυνομικών, αλλά και του ανακριτή είναι να χαρτογραφήσουν πλήρως τις επαφές της γιατρού και να βρουν τον ακριβή τρόπο, αλλά και τα πρόσωπα από τα οποία τις προμηθεύτηκε. Αναζητούν στα ψηφιακά ίχνη της γιατρού σε μηνύματα, εφαρμογές και κρυφές επικοινωνίες.

Αποκάλυψη Star: Η γιατρός χορήγησε και προποφόλη και μιδαζολάμη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Όπως αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Κατερίνα Ρίστα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αναφέρουν πως έχει γίνει αναζήτηση και για δύο ουσίες.

«Προποφόλη και Μιδαζολάμη» ήταν οι πρώτες λέξεις που πληκτρολόγησε στο AI η κατηγορούμενη γιατρός και στη συνέχεια έγραψε «Παρενέργειες κι αν ρίχνουν την αρτηριακή πίεση». Όπως αποκαλύπτει το Star, για τις αρχές θεωρείται δεδομένο ότι χορηγήθηκαν και τα δύο κατασταλτικά φάρμακα.

Η γιατρός έγραψε τι χορήγησε και τι είδε, ενώ αναζήτησε τι προκάλεσε. Την ευθύνη για την αρτηριακή πίεση προσπάθησε να τη ρίξει αλλού. «Μου ανέφερε ότι έπαιρνε διουρητικά, τα οποία δημιουργούν συχνοουρία και ρίχνουν την πίεση», είχε πει στην απολογία της η γιατρός.

Αποκάλυψη Star: Γιατί η γιατρός έκανε μέθη στον Μαζωνάκη

Απαντώντας σε ερώτηση του ανακριτή για τον λόγο που έκανε μέθη στον τραγουδιστή, η γιατρός φέρεται να είπε «Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας». Ήταν «ανήσυχος», είχε πει και στην ασφάλεια.

Ο ανακριτής, έχοντας στα χέρια του τις κρίσιμες εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που αποκαλύπτουν την ώρα θανάτου του τραγουδιστή και την αιτία, ρώτησε στοχευμένα: «Το μηχάνημα επηρεάζεται από την πτώση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς;»

Τι είπε η προφυλακισμένη γιατρός; «Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό, ίσως και να μην χτύπησε ο συναγερμός. Εγώ, όμως, είδα την κίνηση του χεριού και πήγα αμέσως προς τα εκεί». Αυτός ήταν ο λόγος που, κατά την ίδια, δε χτύπησε ο συναγερμός στις 15.22, όταν έσπασε η φλέβα. Για τους αστυνομικούς, εκεί ξεκινά να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τον τραγουδιστή και όσα αναφέρει η κατηγορούμενη δε μπορούν να σταθούν. 10 λεπτά μετά τοποθετείται και ο χρόνος που σταματά να πιάνει το κινητό της.

Το Star είχε αποκαλύψει πρώτο τις δύο ουσίες, προποφόλη και μιδαζολάμη, από τις 23 Σεπτεμβρίου. Όπως και το γεγονός ότι απαγορευόταν να τις έχει στο ιατρείο της.

Δεν είχε ανακοινωθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και εκείνη διέγραφε στοιχεία

Η γιατρός προχώρησε σε μαζικές διαγραφές για να κρύψει στοιχεία. Διαβάστε παρακάτω όλα όσα έσβησε.

Το ιστορικό στο AI.

19 αρχεία που αφορούσαν το ραντεβού του Γ. Μαζωνάκη την ημέρα της υδροθεραπείας.

18 αρχεία που αφορούσαν το μηχάνημα ευζωίας, το οποίο μάλιστα «είδε» στον καλλιτέχνη: Μίσος, θυμό και ματαίωση.

Εξαφάνισε επίσης κλήσεις και μηνύματα με τον Γ. Μαζωνάκη, όπως και με τον υπνοθεραπευτή.

Και όλα αυτά λίγο μετά τις 5.30, πριν καλά-καλά ανακοινωθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα δε θα σταματήσει στα πρόσωπα που είναι ήδη στο κάδρο, όπως επίσης θα αναζητηθεί η πηγή από την οποία προμηθεύτηκε τις κατασταλτικές ουσίες η γιατρός.