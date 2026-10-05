Με λόγια γεμάτα πόνο και έντονη συναισθηματική φόρτιση, η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε δημόσια για την απώλεια του γιου της, Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν. Η μητέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή έσπασε τη σιωπή της και εξέφρασε με ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία της να υπάρξει δικαιοσύνη για τον άνθρωπό της.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, η Κλειώ Μαζωνάκη είπε «να τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ… Δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο». Η συγκίνησή της ήταν εμφανής, επαναλαμβάνοντας πως το μοναδικό που επιθυμεί είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για τον γιο της.

Η Κλειώ και ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDP PHOTO

Η νέα δημόσια παρέμβασή της έρχεται ενώ η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και των ερευνών. Η οικογένεια έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.

Η μητέρα του είχε ήδη απευθύνει δημόσια έκκληση για δικαιοσύνη λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να προστατευθεί η μνήμη του παιδιού της.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση συνεχίζονται, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου.

