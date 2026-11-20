Μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να συμβούν στη συνέχεια της σειράς «Τα Φαντάσματα» του Star παρακολούθησαν οι τηλεθεατές της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», μέσα από ένα απολαυστικό sneak preview με απρόσμενες εξελίξεις, χιούμορ και νέες αποκαλύψεις.

Στα πλάνα που προβλήθηκαν, η Μαρίνα βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση που δυσκολεύεται να διαχειριστεί, καθώς η Θεοφανία προσπαθεί να της εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο αρχοντικό. Η παρουσία ενός ακόμα νεκρού ανθρώπου έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ η άφιξη της αστυνομίας κάνει τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα.

Την ίδια στιγμή, η παρέα μεγαλώνει και μια νέα αποκάλυψη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

«Υπάρχει κάτι ακόμα που δε σου έχουμε πει», ανακοινώνουν στο νέο «ένοικο», με εκείνον να αντιδρά με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: «Ότι τελικά είστε ζόμπι και θα με φάτε;».

Οι εξηγήσεις που ακολουθούν δεν τον καθησυχάζουν ιδιαίτερα. Η «Θεία» ξεκαθαρίζει πως το αρχοντικό της ανήκει πρωτίστως, προκαλώντας του νέες απορίες, ο οποίος αναρωτιέται γιατί δεν ανήκει και στους ίδιους.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη αφορά τη Μαρίνα, καθώς αποκαλύπτεται πως οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού μπορούν να επικοινωνούν μαζί της κανονικά, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου τραπεζιού ή άλλου μεταφυσικού μέσου.

«Μας ακούει και μας βλέπει», του εξηγούν, με τον ίδιο να δυσκολεύεται να πιστέψει όσα ακούει και να αναρωτιέται αν τελικά θα χάσει τα λογικά του.

Οι εξελίξεις στα «Φαντάσματα» υπόσχονται νέες ξεκαρδιστικές στιγμές, με τις ανατροπές και τις απρόσμενες συναντήσεις να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών την Κυριακή στις 21.00 στο Star.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα