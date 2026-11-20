Λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας showbiz έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το μαγαζάκι του τρόμου», στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν γνωστά ονόματα του καλλιτεχνικού και μη χώρου, όπως η Ελεονώρα Μελέτη μαζί με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, με τον οποίο φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, καθώς και οι Ντορέττα Παπαδημητρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Νάντια Κοντογεώργη, Σοφία Κουρτίδου, Θέμις Μαρσέλλου κ.ά.
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Στη θεατρική παράσταση πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Τσαλταμπάσης, Demy, Ίαν Στρατής, Αντώνης Λουδάρος, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωσαΐδου κ.ά. οι οποίοι φωτογραφήθηκαν με φίλους και συνεργάτες τους.
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Το κοινό απόλαυσε την παράσταση και καταχειροκρότησε τους ηθοποιούς σε μία όμορφη βραδιά όπου το θέατρο και η υποκριτική πρωταγωνιστούσαν.
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