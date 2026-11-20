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Με μια ματιά

Με μια ματιά - by STAR AI

Λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας showbiz έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το μαγαζάκι του τρόμου», στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν γνωστά ονόματα του καλλιτεχνικού και μη χώρου, όπως η Ελεονώρα Μελέτη μαζί με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, με τον οποίο φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, καθώς και οι Ντορέττα Παπαδημητρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Νάντια Κοντογεώργη, Σοφία Κουρτίδου, Θέμις Μαρσέλλου κ.ά.

Η Ελεονώρα Μελέτη με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο Γιάννης Σεβδικαλής και η Σοφία Κουρτίδου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Σπύρος Μπιμπίλας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Νάντια Κοντογεώργη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Στη θεατρική παράσταση πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Τσαλταμπάσης, Demy, Ίαν Στρατής, Αντώνης Λουδάρος, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωσαΐδου κ.ά. οι οποίοι φωτογραφήθηκαν με φίλους και συνεργάτες τους.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ο Αντώνης Λουδάρος και ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο Αντώνης Λουδάρος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Demy, η Ιώβη Φραγκάτου και η Μαρία Ανδρούτσου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Ίαν Στρατής και η Θέμις Μαρσέλλου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο Αντώνης Λουδάρος και ο Δημήτρης Γιώτης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το κοινό απόλαυσε την παράσταση και καταχειροκρότησε τους ηθοποιούς σε μία όμορφη βραδιά όπου το θέατρο και η υποκριτική πρωταγωνιστούσαν.

Στιγμότυπο από την παράσταση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Στιγμότυπο από την παράσταση / Φωτογραφία: Unsplash.com