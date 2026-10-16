Σε ένα φαντασμαγορικό πάρτι με πρωταγωνιστές τη μόδα, το στιλ και τη δημιουργικότητα παρευρέθηκαν γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz, με αφορμή τη νέα συνεργασία γνωστής μάρκας ενδυμάτων με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Έλι Σάαμπ.
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
Στην κοσμική εκδήλωση που αφορούσε σε νέα συλλογή ρούχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, έδωσαν το «παρών» πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, της τηλεόρασης και της μόδας, όπου απόλαυσαν μία βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη, κομψότητα και «άρωμα» υψηλής ραπτικής.
Η φαντασμαγορική βραδιά ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη μόδα, την οποία απόλαυσαν, μεταξύ άλλων, οι Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Αθηνά Οικονομάκου, Κατερίνα Καινούργιου, Μαρία Ηλιάκη και Σταματίνα Τσιμτσιλή, μαζί με πολλούς ακόμη εκπροσώπους της εγχώριας κοσμικής ζωής, οι οποίοι μοίρασαν απλόχερα χαμόγελα στο φωτογραφικό φακό.
Δείτε φωτογραφίες από τις λαμπερές εμφανίσεις των διασήμων της ελληνικής showbiz:
Η συγκεκριμένη εκδήλωση όπου η μόδα είχε τον πρώτο λόγο, αποτέλεσε μια όμορφη αφορμή να συναντηθούν ξανά αγαπημένα προσώπα της ελληνικής showbiz, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τις στιλιστικές επιλογές τους.
Η συγκεκριμένη συνεργασία φέρνει στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα του Λιβανέζου σχεδιαστή μόδας, δημιουργίες του οποίου έχουν επιλέξει να φορέσουν κάποιες από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.