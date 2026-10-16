Με «άρωμα» υψηλής ραπτικής: Λαμπερές εμφανίσεις σε κοσμική εκδήλωση

Μαγγίρα, Καινούργιου, Μαζαρί εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές επιλογές τους

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Oι λαμπερές εμφανίσεις σε πάρτι μόδας / Φωτογραφίες: NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φαντασμαγορικό πάρτι μόδας στην Αθήνα με γνωστούς της ελληνικής showbiz.
  • Η εκδήλωση αφορούσε νέα συνεργασία της μάρκας ενδυμάτων με τον σχεδιαστή Έλι Σάαμπ.
  • Παρευρέθηκαν διάσημοι όπως οι Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Κατερίνα Καινούργιου.
  • Η βραδιά ήταν γεμάτη μουσική, λάμψη και κομψότητα, εστιάζοντας στη μόδα.
  • Η συνεργασία αναδεικνύει τη σχεδιαστική ταυτότητα του Έλι Σάαμπ, δημοφιλούς παγκοσμίως.

Σε ένα φαντασμαγορικό πάρτι με πρωταγωνιστές τη μόδα, το στιλ και τη δημιουργικότητα παρευρέθηκαν γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz, με αφορμή τη νέα συνεργασία γνωστής μάρκας ενδυμάτων με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Έλι Σάαμπ.

Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου

Στην κοσμική εκδήλωση που αφορούσε σε νέα συλλογή ρούχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, έδωσαν το «παρών» πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, της τηλεόρασης και της μόδας, όπου απόλαυσαν μία βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη, κομψότητα και «άρωμα» υψηλής ραπτικής.

Eντυπωσιακές εμφανίσεις στην πρεμιέρα του Cabaret Show

Η φαντασμαγορική βραδιά ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη μόδα, την οποία απόλαυσαν, μεταξύ άλλων, οι Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Αθηνά Οικονομάκου, Κατερίνα Καινούργιου, Μαρία Ηλιάκη και Σταματίνα Τσιμτσιλή, μαζί με πολλούς ακόμη εκπροσώπους της εγχώριας κοσμικής ζωής, οι οποίοι μοίρασαν απλόχερα χαμόγελα στο φωτογραφικό φακό.

Δείτε φωτογραφίες από τις λαμπερές εμφανίσεις των διασήμων της ελληνικής showbiz:

Η Κατερίνα Καινούργιου / Φωτογραφία: NDP

Η Κατερίνα Καινούργιου / Φωτογραφία: NDP

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί / Φωτογραφία: NDP

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέττυ Μαγγίρα / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέττυ Μαγγίρα / Φωτογραφία: NDP

Η Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή / Φωτογραφία: NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή / Φωτογραφία: NDP

Η Μαρία Ηλιάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Μαρία Ηλιάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Λάκη Γαβαλά και την Ελένη Τσολάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Λάκη Γαβαλά και την Ελένη Τσολάκη / Φωτογραφία: NDP

Η συγκεκριμένη εκδήλωση όπου η μόδα είχε τον πρώτο λόγο, αποτέλεσε μια όμορφη αφορμή να συναντηθούν ξανά αγαπημένα προσώπα της ελληνικής showbiz, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τις στιλιστικές επιλογές τους.

Ευριδίκη Βαλαβάνη / Φωτογραφία: NDP

Ευριδίκη Βαλαβάνη / Φωτογραφία: NDP

Κάτια Δέδε / Φωτογραφία: NDP

Κάτια Δέδε / Φωτογραφία: NDP

Η Ραμόνα Βλαντή / Φωτογραφία: NDP

Η Ραμόνα Βλαντή / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Καράβας / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Καράβας / Φωτογραφία: NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Ελένη Τσολάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Ελένη Τσολάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Φωτεινή Τράκα / Φωτογραφία: NDP

Η Φωτεινή Τράκα / Φωτογραφία: NDP

Η Έλενα Γαλύφα / Φωτογραφία: NDP

Η Έλενα Γαλύφα / Φωτογραφία: NDP

Η Σάρα Εσκενάζη με την Άντζυ Ανδριτσοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η Σάρα Εσκενάζη με την Άντζυ Ανδριτσοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η Έλενα Ντάβλα, με τον Χάρη Ντάβλα και την Αθανασία Γαρμπή / Φωτογραφία: NDP

Η Έλενα Ντάβλα, με τον Χάρη Ντάβλα και την Αθανασία Γαρμπή / Φωτογραφία: NDP

Η συγκεκριμένη συνεργασία φέρνει στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα του Λιβανέζου σχεδιαστή μόδας, δημιουργίες του οποίου έχουν επιλέξει να φορέσουν κάποιες από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο.

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