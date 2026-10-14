Μιράντα Πατέρα: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με κέρδισε με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του» / Βίντεο: Alpha

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ανοίγουν ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη ζωή τους, μπαίνοντας «δυνατά» και στο χώρο της πολυτελούς περιποίησης.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση γνωστής σειράς καλλυντικών, η οποία φέρει την υπογραφή του Μπραντ Πιτ, με τους Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα να αναλαμβάνουν την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός / Φωτογραφία: NDP

Λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής showbiz βρέθηκαν στο πλευρό τους, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας την όμορφη βραδιά και στηρίζοντας το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του ζευγαριού.

Ο Γιώργος Νίκας και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου / Φωτογραφία: NDP

Όλγα Λαφαζάνη / Φωτογραφία: NDP

Χρυσιάννα Ανδριοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Άρης Καβατζίκης / Φωτογραφία: NDP

H Αθανασία Γαρμπή και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP

Σίσσυ Φειδά / Φωτογραφία: NDP

Οι Μαίρη και Γωγώ Αυγερινοπούλου / Φωτογραφία: NDP