Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ανοίγουν ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη ζωή τους, μπαίνοντας «δυνατά» και στο χώρο της πολυτελούς περιποίησης.
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση γνωστής σειράς καλλυντικών, η οποία φέρει την υπογραφή του Μπραντ Πιτ, με τους Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα να αναλαμβάνουν την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.
Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός / Φωτογραφία: NDP
Λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής showbiz βρέθηκαν στο πλευρό τους, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας την όμορφη βραδιά και στηρίζοντας το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του ζευγαριού.
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Ο Γιώργος Νίκας και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου / Φωτογραφία: NDP
Όλγα Λαφαζάνη / Φωτογραφία: NDP
Χρυσιάννα Ανδριοπούλου / Φωτογραφία: NDP
Άρης Καβατζίκης / Φωτογραφία: NDP
H Αθανασία Γαρμπή και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP
Σίσσυ Φειδά / Φωτογραφία: NDP
Οι Μαίρη και Γωγώ Αυγερινοπούλου / Φωτογραφία: NDP
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.