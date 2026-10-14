Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου

Επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση γνωστής σειράς καλλυντικών

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Μιράντα Πατέρα: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με κέρδισε με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα εισέρχονται στον τομέα της πολυτελούς περιποίησης.
  • Το ζευγάρι αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία γνωστής σειράς καλλυντικών του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα.
  • Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.
  • Οι καλεσμένοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, στηρίζοντας το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του ζευγαριού.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ανοίγουν ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη ζωή τους, μπαίνοντας «δυνατά» και στο χώρο της πολυτελούς περιποίησης.

Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση γνωστής σειράς καλλυντικών, η οποία φέρει την υπογραφή του Μπραντ Πιτ, με τους Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα να αναλαμβάνουν την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός / Φωτογραφία: NDP

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός / Φωτογραφία: NDP

Λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής showbiz βρέθηκαν στο πλευρό τους, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας την όμορφη βραδιά και στηρίζοντας το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του ζευγαριού. 

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars

Ο Γιώργος Νίκας και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Νίκας και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου / Φωτογραφία: NDP

Όλγα Λαφαζάνη / Φωτογραφία: NDP

Όλγα Λαφαζάνη / Φωτογραφία: NDP

Χρυσιάννα Ανδριοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Χρυσιάννα Ανδριοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Άρης Καβατζίκης / Φωτογραφία: NDP

Άρης Καβατζίκης / Φωτογραφία: NDP

H Αθανασία Γαρμπή και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP

H Αθανασία Γαρμπή και η Μιράντα Πατέρα / Φωτογραφία: NDP

Σίσσυ Φειδά / Φωτογραφία: NDP

Σίσσυ Φειδά / Φωτογραφία: NDP

Οι Μαίρη και Γωγώ Αυγερινοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Οι Μαίρη και Γωγώ Αυγερινοπούλου / Φωτογραφία: NDP

 

 

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