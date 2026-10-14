Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια

«Είμαι χαζογιαγιά. Η Αλεξάνδρα είναι γλυκιά μαμά & πιο δυναμική από μένα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 11:47 Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή
14.10.26 , 11:44 Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια
14.10.26 , 11:40 Ιράν: Παντρεύτηκε μέσα από τη φυλακή κι εκτελέστηκε μετά από λίγο
14.10.26 , 11:33 Βίντεο: Ορμητικά νερά από πλημμύρα παρασέρνουν γυναίκα στην Τουρκία
14.10.26 , 11:27 Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
14.10.26 , 11:08 Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η αδυναμία στην κόρη & οι ηθοποιοί γονείς του
14.10.26 , 11:03 Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
14.10.26 , 11:03 Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
14.10.26 , 10:37 Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
14.10.26 , 10:32 Νίκος Μουτσινάς: To «Lingo» και το όνειρο ζωής για την Ουγκάντα
14.10.26 , 10:21 Επίδομα γέννησης: Ποιοι δήμοι στην Ελλάδα δίνουν την οικονομική ενίσχυση
14.10.26 , 10:16 Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Διαμαρτύρονται για τα ακριβά ενοίκια
14.10.26 , 10:07 Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση»: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα- Ποιες περιοχές αφορά
14.10.26 , 10:00 Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της
14.10.26 , 09:54 Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση»: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα- Ποιες περιοχές αφορά
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κων. Αργυρό, την κόρη της Αλεξάνδρα Νίκα & τα εγγόνια που της χάρισαν/ βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μιράντα Πατέρα μίλησε για τη ζωή της ως γιαγιά και τη σχέση της με τα εγγόνια της, που έχει με την κόρη της Αλεξάνδρα Νίκα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Αναφέρθηκε στην Αλεξάνδρα ως γλυκιά και δυναμική μαμά, πιο ενεργή από εκείνη.
  • Ευχήθηκε στον γαμπρό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, να κερδίσει το Grammy και τον χαρακτήρισε ευγενικό και καταπληκτικό.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα έχει δύο παιδιά με τον Κωνσταντίνο: τον Βασίλη και τη νεογέννητη Μιράντα.
  • Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Νίκας, με τον οποίο έχουν τρία παιδιά.

Η Μιράντα Πατέρα μίλησε για τη ζωή της ως γιαγιά και τα εγγόνια που της χάρισε η κόρη της, Αλεξάνδρα Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με αφορμή την παρουσία της σε εκδήλωση εταιρίας καλλυντικών.

Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Είμαι χαζόγιαγιά. Τα έχω σαν παιδιά μου. Τους λατρεύω. Τους βλέπω καθημερινά», παραδέχτηκε στο Happy Day.

Μιράντα Πατέρα: Οι κόρες της τής έκαναν το πιο όμορφο birthday αφιέρωμα

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στην κόρη της και πώς είναι η Αλεξάνδρα Νίκα ως μαμά. «Είναι μια πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω πολύ πιο δυναμική από μένα. Εγώ ήμουν πολύ "μαμά μαμά" που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, ενώ η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα, Είμαι πολύ περήφανη. Ζητάει συμβουλές φυσικά», είπε.

 Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Για τον γαμπρό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, ευχήθηκε να κερδίσει το βραβείο Grammy που διεκδικεί και ανέφερε πως τον στηρίζουν πάντα.

Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και με τον χαρακτήρα του και εύχομαι να είναι πάντα έτσι. Το κατάλαβα, γνωρίζοντάς τον, αλλά πραγματικά η εμφάνισή του και η ευγένειά του είναι κάτι που σε κερδίζει», επισήμανε. Τώρα, αν τον θεωρούσε καλό γαμπρό για την κόρη της, ξεκαθάρισε πως η επιλογή δεν είναι δική της. «Ό,τι θέλουν τα παιδιά μου, να είναι καλά και να είναι ευτυχισμένοι», ευχήθηκε. 

Γιώργος Νίκας- Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Γιώργος Νίκας- Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στην εκδήλωση ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Νίκας, με τον οποίο απέκτησαν μαζί τρία παιδιά: την Αλεξάνδρα, την Νταίζη και τον Παναγιώτη.

Η κόρη τους, Αλεξάνδρα Νίκα, απέκτησε δύο παιδιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό: τον Βασίλη, ο οποίος θα γίνει δύο ετών τον επόμενο μήνα και τη μικρή που θα πάρει το όνομα: Μιράντα, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΕΓΓΟΝΙΑ
 |
ΜΑΜΑ
 |
ΓΑΜΠΡΟΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνίδου: Βόλτα Με casual look και τσάντα 4.000 Ευρώ
Celebrities & Gossip Νεα
Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η απώλεια των γονιών του και η κόρη του
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η αδυναμία στην κόρη & οι ηθοποιοί γονείς του
Λαμπερά Πρόσωπα της Ελληνικής Showbiz Σε Κοσμική Εκδήλωση
Celebrities & Gossip Νεα
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
Λαγούτης Για Τον Χωρισμό Του: «Έχει Περάσει Ένας Χρόνος»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τον χωρισμό του: «Γίνεται πάντα για καλό»
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει»
Celebrities & Gossip Νεα
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Οι Φωτογραφίες Με Τον Μοναχογιό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Eλίζαμπεθ Ελέτσι: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον 5 μηνών γιο της
Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
Λιβιεράτου: Η Νέα Φωτογραφία Με Τον Σύντροφό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
Νάνα Μούσχουρη
Celebrities & Gossip Νεα
Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο βίντεο με τη Νίνα Σιμόν για τα γενέθλιά της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top