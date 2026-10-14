Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κων. Αργυρό, την κόρη της Αλεξάνδρα Νίκα & τα εγγόνια που της χάρισαν/ βίντεο Happy Day

Η Μιράντα Πατέρα μίλησε για τη ζωή της ως γιαγιά και τα εγγόνια που της χάρισε η κόρη της, Αλεξάνδρα Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με αφορμή την παρουσία της σε εκδήλωση εταιρίας καλλυντικών.

Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Είμαι χαζόγιαγιά. Τα έχω σαν παιδιά μου. Τους λατρεύω. Τους βλέπω καθημερινά», παραδέχτηκε στο Happy Day.

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στην κόρη της και πώς είναι η Αλεξάνδρα Νίκα ως μαμά. «Είναι μια πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω πολύ πιο δυναμική από μένα. Εγώ ήμουν πολύ "μαμά μαμά" που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, ενώ η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα, Είμαι πολύ περήφανη. Ζητάει συμβουλές φυσικά», είπε.

Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Για τον γαμπρό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, ευχήθηκε να κερδίσει το βραβείο Grammy που διεκδικεί και ανέφερε πως τον στηρίζουν πάντα.

Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και με τον χαρακτήρα του και εύχομαι να είναι πάντα έτσι. Το κατάλαβα, γνωρίζοντάς τον, αλλά πραγματικά η εμφάνισή του και η ευγένειά του είναι κάτι που σε κερδίζει», επισήμανε. Τώρα, αν τον θεωρούσε καλό γαμπρό για την κόρη της, ξεκαθάρισε πως η επιλογή δεν είναι δική της. «Ό,τι θέλουν τα παιδιά μου, να είναι καλά και να είναι ευτυχισμένοι», ευχήθηκε.

Γιώργος Νίκας- Μιράντα Πατέρα/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στην εκδήλωση ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Νίκας, με τον οποίο απέκτησαν μαζί τρία παιδιά: την Αλεξάνδρα, την Νταίζη και τον Παναγιώτη.

Η κόρη τους, Αλεξάνδρα Νίκα, απέκτησε δύο παιδιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό: τον Βασίλη, ο οποίος θα γίνει δύο ετών τον επόμενο μήνα και τη μικρή που θα πάρει το όνομα: Μιράντα, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

