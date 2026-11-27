Μια ιδιαίτερα ρομαντική έκπληξη επεφύλαξε η Ρία Ελληνίδου στον Δημήτρη Αλεξάνδρου την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, προσφέροντάς του ένα εντυπωσιακό μπουκέτο με κόκκινες τουλίπες.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο, που το τελευταίο διάστημα δείχνει ολοένα και πιο εξωστρεφής στα social media όσον αφορά τη σχέση του με την τραγουδίστρια, ενθουσιάστηκε με τη γλυκιά της κίνηση και έσπευσε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τη σύντροφό του δημόσια με ένα πολύ τρυφερό προσωνύμιο.

«Σε ευχαριστώ πολύ ζωή μου για τα λουλούδια, είναι τέλεια, είναι το αγαπημένο μου χρώμα», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προσθέτοντας στη λεζάντα της ανάρτησης ένα απλό «Σε ευχαριστώ» μαζί με ένα emoji με καρδιές.

Η τρυφερή χειρονομία της Ρίας Ελληνίδου στον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Από τη διακριτικότητα των πρώτων μηνών στη συγκατοίκηση

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου διανύουν περίπου ενάμιση χρόνο σχέσης. Το ειδύλλιό τους φέρεται να ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό του επιχειρηματία από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία έχουν αποκτήσει τον γιο τους, Πάρη.

Αν και στην αρχή προτιμούσαν να κρατούν χαμηλούς τόνους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όσο περνούσε ο καιρός άρχισαν να μοιράζονται περισσότερες στιγμές από την κοινή τους ζωή. Τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποίησαν ένα εξωτικό ταξίδι στην Ταϊλάνδη, ενώ το Πάσχα βρέθηκαν στην Αράχωβα μαζί με τον μικρό Πάρη.

Τον Μάιο του 2026 γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους, ανταλλάσσοντας μάλιστα ένα παθιασμένο φιλί μπροστά σε φίλους, ενώ τον αμέσως επόμενο μήνα (Ιούνιο) έκαναν το επόμενο μεγάλο βήμα, αποφασίζοντας να συγκατοικήσουν στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Έκτοτε, απολαμβάνουν πιο ελεύθερα την καθημερινότητά τους, με τον επιχειρηματία να στηρίζει συχνά τη Ρία Ελληνίδου από κοντά και στις νυχτερινές της εμφανίσεις.