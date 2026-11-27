Μια ακόμη δημόσια αναφορά στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον έκανε ο Τζιμ Κέρτις, ο οποίος ανάρτησε στις 25 Νοεμβρίου insta story με μήνυμα αγάπης αφιερωμένο στη διάσημη ηθοποιό.

Η ανάρτηση ήρθε ενώ η Άνιστον βρίσκεται στο Λονδίνο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνεχίζοντας τα γυρίσματα της νέας της ταινίας.

Η κίνηση του 50χρονου υπνοθεραπευτή και συγγραφέα έγινε μέσω φωτογραφίας από τζαμαρία καφετέριας, όπου εμφανιζόταν η φράση «I love you so matcha». Στο story έκανε tag τη σύντροφό του, δίνοντας δημόσιο χαρακτήρα στο μήνυμα.

Η φράση αποτελεί αγγλικό λογοπαίγνιο που συνδέει την έκφραση αγάπης με τη λέξη «matcha», τη σκόνη από φύλλα πράσινου τσαγιού.

Η σχέση της Άνιστον με τον Κέρτις έγινε γνωστή το 2025

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον και του Τζιμ Κέρτις είχε επιβεβαιωθεί από το περιοδικό People τον Ιούλιο του 2025. Από τότε, οι δυο τους έχουν προχωρήσει σε σταδιακά πιο δημόσιες αναρτήσεις από την κοινή τους ζωή.

Η σταρ είχε δημοσιεύσει για πρώτη φορά φωτογραφία του τον Σεπτέμβριο του 2025. Αργότερα, σε ανάρτηση για τα γενέθλιά του, έκανε ακόμη πιο ξεκάθαρη τη σχέση τους, δημοσιεύοντας κοινή τους εικόνα στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι κι αποκαλώντας τον «αγάπη μου».

Όσα είπε ο Κέρτις για την αρχή της σχέσης

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Times, ο Κέρτις μίλησε για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους, εξηγώντας ότι προηγήθηκε μια μακρά περίοδος φιλίας. Όπως είπε: «Υπήρξε πρώτα μια φιλία πολλών μηνών. Η έλξη ήταν πιο φυσική, πιο αυθόρμητη. Ένιωθα ότι είχα αυτή την ανάγκη: να είναι ο άλλος ερωτευμένος μαζί μου. Δεν αναζητούσα πια τον έρωτα»

Η Τζένιφερ Άνιστον στο Λονδίνο για τη νέα ταινία «Naughty»

Τις τελευταίες εβδομάδες, η 57χρονη Τζένιφερ Άνιστον βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας Naughty. Πρόκειται για χριστουγεννιάτικη κωμωδία της Ολίβια Γουάιλντ, με προγραμματισμένη κυκλοφορία την επόμενη χρονιά.

Στην ταινία, η Άνιστον υποδύεται μια ανύπαντρη μητέρα που αναζητάει τον Άγιο Βασίλη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Πίτερ Ντίνκλεϊτζ, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την επιμέλεια του γιου της.