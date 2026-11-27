Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» βρέθηκε ο Biased Beast, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, την παρθενική του συναυλία στην Κύπρο, αλλά και την επιθυμία του να διεκδικήσει την εκπροσώπηση στη Eurovision 2027 μέσα από το «Sing for Greece».

Αναφερόμενος στην πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ο νεαρός performer αποκάλυψε πως το εκκεντρικό και θεατρικό του στήσιμο ξάφνιασε αρχικά ακόμα και τους δικούς του ανθρώπους. «Στην πρώτη μου συναυλία στην Κύπρο οι γονείς μου τρομάξανε, δεν με είχαν δει ποτέ πάνω στη σκηνή», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πόσο δουλεμένη ήταν η κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής του: «Το είχα σκηνοθετημένο καιρό πριν στο μυαλό μου. Είχα φτιάξει ρούχα, μέρες πριν, τα παρήγγειλα, τα έραψα…».

Όσο για το κεφάλαιο Eurovision και την απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή στο «Sing for Greece», ο Biased Beast δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα παιδικό όνειρο που ήθελε να υλοποιήσει κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις. «Έχουμε μια αρρώστια στην Κύπρο με την Eurovision, επειδή είναι μικρό το νησάκι, την αγαπάει και πολύ ο κόσμος. Ήθελα από παιδί να δηλώσω συμμετοχή, αλλά τώρα το να πας μόνος σου χωρίς στήριξη... ήθελα να το κάνω σωστά», σημείωσε.

Biased Beast: «Ήθελα από παιδί να δηλώσω συμμετοχή στη Eurovision»

Ποιος είναι ο Biased Beast

Πίσω από το εκρηκτικό καλλιτεχνικό πρότζεκτ Biased Beast βρίσκεται ο Χριστόφορος Ηλία (Christopher Elia), ένας Κύπριος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και performer με ξεχωριστή αισθητική και έντονη σκηνική ταυτότητα.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κύπρο -γιος της γνωστής σχεδιάστριας μόδας Στάλως Ηλία- έφυγε σε ηλικία μόλις 18 ετών για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να σπουδάσει υποκριτική στην καταξιωμένη σχολή Stella Adler Studio of Acting. Η παραμονή του στις ΗΠΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του προφίλ. Εκεί γεννήθηκε και το όνομα Biased Beast («προκατειλημμένο θηρίο»), το οποίο, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, συμβολίζει την αφοσίωση στην αγάπη και την προσωπική ελευθερία.

Αντλώντας έμπνευση από την pop, τη rock, τη disco και το glam rock, ο καλλιτέχνης παντρεύει τη μουσική με τη θεατρικότητα, τη μόδα και τα εικαστικά. Υπογράφει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους των κομματιών του, ενώ έχει δημιουργήσει και τη δική του drag περσόνα, την «Μπίμπι». Με επαγγελματική παρουσία σε Αμερική, Ελλάδα και Κύπρο, έχει παίξει σε παραγωγές μιούζικαλ και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, όπως η Πάολα και ο Γιάννης Πλούταρχος.

Το ευρύ ελληνικό τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε το 2023 μέσα από το «Just the 2 of Us», όπου διαγωνίστηκε στο πλευρό της Λουίζας Πυριόχου. Το 2026 επέστρεψε δυναμικά στη μικρή οθόνη μέσα από το «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, κερδίζοντας την πρωτιά στην πρεμιέρα ως Benson Boone, ενώ ξεχώρισε και με τις μεταμορφώσεις του σε Άννα Βίσση και Marilyn Manson.