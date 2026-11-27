Ένα απολαυστικό απόσπασμα από τη σειρά «Τα Φαντάσματα» προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια γεύση από τις χιουμοριστικές καταστάσεις που εκτυλίσσονται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Στο sneak preview, η Μαρίνα βρίσκεται στο σπίτι και κάνει πρόβα θανάτου, όπως ισχυρίζεται, για τη θεατρική παράσταση «Ματωμένος Γάμος», όταν οι φωνές της προκαλούν ανησυχία στους γύρω της.

«Α, πεθαίνω, πεθαίνω», ακούγεται να λέει, με τον Σταύρο Αβραμίδη από το μεσιτικό γραφείο Home But Not Alone, να σπεύδει να τη ρωτήσει αν είναι καλά και να προσφέρεται να καλέσει το 166.

Η Μαρίνα συστήνεται, ενώ όταν ερωτάται τι κάνει, εξηγεί: «Κάνω πρόβα. Θανάτου. Είμαι σε μια θεατρική ομάδα και ανεβάζουμε ένα έργο, το “Ματωμένος Γάμος”».

Η απάντηση προκαλεί νέο κύκλο αστείων διαλόγων, με τον συνομιλητή της να σχολιάζει: «Α! Πρέπει να 'ναι πολύ... ματωμένος», ενώ εκείνη απαντά με νόημα: «Δε φαντάζεστε».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στρέφεται στην επίσκεψη του μεσίτη και στο σπίτι, με τη Μαρίνα να καλείται να αφήσει για λίγο τις υπόλοιπες ασχολίες της.

«Σοβαρέψου λίγο, ο άνθρωπος έχει έρθει για το σπίτι», ακούγεται να της λέει ο Χάρης, ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί η ερώτηση: «Έτσι θα τη βγάλεις όλη μέρα, κάνοντας αντίποινα στα φαντάσματα;».

Η Μαρίνα, ωστόσο, έχει διαφορετικά σχέδια και απαντά: «Όχι βέβαια. Έχω πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνω».

Όταν ο Χάρης τής λέει «Έλα μέσα τότε. Σε χρειάζομαι», εκείνη συμφωνεί, αλλά δεν παραλείπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της: «Έρχομαι. Αφού πάρω το αίμα μου πίσω».

Το sneak preview ολοκληρώθηκε με τη Μαρίνα να συνεχίζει τις περιπέτειές της, σε μια σκηνή γεμάτη χιούμορ και χαρακτηριστικές ατάκες από τη σειρά «Τα Φαντάσματα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα