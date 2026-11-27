Αιχμές για την επιδοματική πολιτική, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ Αττικής και Περιφέρειας άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης, υπογράμμισε ότι τα επιδόματα και οι πρόσκαιρες παροχές δεν αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

«Με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα, δεν αποσοβούμε με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση της ελληνικής περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της χώρας δεν κατανέμεται ισόρροπα και ότι η υπερσυγκέντρωση οικονομικών πόρων στην πρωτεύουσα διευρύνει τις ανισότητες.

Καραμανλής: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ στην αγοραστική δύναμη

Στην ομιλία του, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα που, όπως είπε, αποτυπώνουν τη δύσκολη θέση των Ελλήνων σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Αναγνώρισε ότι η Ελλάδα καταγράφει τα τελευταία χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτή η εικόνα δεν αντανακλάται αντίστοιχα στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Την ίδια στιγμή, όμως, η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της ΕΕ στο κατά κεφαλήν εισόδημα, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Ο μέσος μισθός του 2024, είναι 25% χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου», σημείωσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε, παράλληλα, ζήτημα διαφορετικής αντιμετώπισης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να εφαρμόζονται οι ίδιοι περιορισμοί σε χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες και προκλήσεις.

Ειδικότερα, επικαλέστηκε την ανάγκη διατήρησης ισχυρής αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας λόγω της απειλής που, όπως ανέφερε, αφορά στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Στους παράγοντες που διαφοροποιούν την Ελλάδα συμπεριέλαβε επίσης τη γεωγραφική μορφολογία της, το μεγάλο πλήθος των νησιών, αλλά και τις πιέσεις που δέχθηκε το Σύστημα Υγείας από το μεταναστευτικό.

Καραμανλής: «Η Ελλάδα αναπτύσσεται μονόπλευρα» – Οι ανισότητες μεταξύ Αττικής και Περιφέρειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Καραμανλής στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Αττική, παρουσιάζοντας στοιχεία για τις αποκλίσεις μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε:

Στην Αττική παράγεται σχεδόν το 47% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Την περίοδο 2019-2024, το πραγματικό ΑΕΠ της Αττικής αυξήθηκε κατά 11,3%, έναντι 5,6% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δυτική Μακεδονία συγκαταλέγεται στις πέντε χειρότερες περιφέρειες της ΕΕ, έχοντας χάσει το 18% της οικονομικής παραγωγής της.

Επικαλέστηκε, επίσης, έρευνα του ΙΟΒΕ για το 2024, σύμφωνα με την οποία στην Αττική συγκεντρώνεται το ένα τρίτο των συνολικών εγχώριων επενδύσεων και πραγματοποιείται περισσότερο από το μισό των συνολικών εγχώριων εξαγωγών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων, στην οποία η οικονομική πρόοδος δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη κοινωνική ευημερία σε όλες τις περιοχές.

«Η Ελλάδα, αναπτύσσεται μονόπλευρα. Η υπερσυγκέντρωση πόρων, κεφαλαίων και υποδομών στην πρωτεύουσα αποστερεί από την Περιφέρεια το απαραίτητο για να αναπνεύσει και να ζήσει οξυγόνο. Πίσω από την μακροοικονομική πρόοδο, κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία. Όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της Αττικής το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα θα βαθαίνει», τόνισε.

Καραμανλής: Η πρόταση για τους συνεταιρισμούς και το νέο παραγωγικό μοντέλο

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε ακόμη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, δίνοντας έμφαση στο δημογραφικό ζήτημα, στον πρωτογενή τομέα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Μάλιστα, επικαλέστηκε την προσωπική του εμπειρία από τη θέση του προέδρου της ΣΕΚΕ τα τελευταία τρία χρόνια, στην περιοχή της Θράκης, σημειώνοντας ότι η εμπειρία αυτή ενισχύει την πεποίθησή του για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα χρειάζεται στροφή προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με συλλογικά επιχειρηματικά σχήματα που θα αξιοποιούν τις διάσπαρτες αγροτικές εκτάσεις και θα επενδύουν στην έρευνα, την καινοτομία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε συνεταιρισμούς με επαγγελματικές διοικήσεις, σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές και δυνατότητα απευθείας συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε πρόσκαιρες ενισχύσεις, αλλά χρειάζεται ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, με ισχυρή περιφέρεια και ουσιαστικές προοπτικές για τον πρωτογενή τομέα.