Καραμανλής: Είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες – Να μη χάσουμε την ταυτότητά μας

Να θυμόμαστε ότι η Πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς»

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Κώστας Καραμανλής: Να μη χάσουμε την ταυτότητά μας (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μίλησε στους αποφοίτους του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
  • Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ταυτότητας των Μακεδόνων και των παραδόσεων.
  • Κάλεσε τους αποφοίτους να βάζουν την πατρίδα πάνω από όλα.
  • Επεσήμανε τη σημασία της πατρίδας σε δύσκολους καιρούς.
  • Επικαλέστηκε στίχους από τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη.

Στους απόφοιτους του  Αριστοτελείου Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης μίλησε χθες βράδυ ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες και δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητα μας, τόνισε ο κύριος Καραμανλής και κάλεσε τους απόφοιτους να  διατηρούν τις αξίες και την παράδοση και να έχουν την πατρίδα πάνω από όλα». 

Καραμανλής: Να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς   

«Σε καιρούς μη ηρωικούς καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς,  το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δε δίστασε να επικαλεσθεί και στίχους από τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη. 

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