Στους απόφοιτους του Αριστοτελείου Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης μίλησε χθες βράδυ ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες και δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητα μας, τόνισε ο κύριος Καραμανλής και κάλεσε τους απόφοιτους να διατηρούν τις αξίες και την παράδοση και να έχουν την πατρίδα πάνω από όλα».

Καραμανλής: Να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς

«Σε καιρούς μη ηρωικούς καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δε δίστασε να επικαλεσθεί και στίχους από τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη.