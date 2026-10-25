Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο

Τι είπε για το ηλεκτρικό καλώδιο και τα άλλα μεγάλα εθνικά θέματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.26 , 23:47 ΙQ 160: «Δεν το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή μου ζητάς να χωρίσουμε;»
25.10.26 , 23:45 ΙQ 160: Το καυτό φιλί μεταξύ Αργύρη και Πηνελόπης
25.10.26 , 23:41 Εκλογές Σερβία: Ιστορική νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» - Ήττα Βούτσιτς
25.10.26 , 23:21 Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο
25.10.26 , 22:40 Basketgate: Προφυλακιστέοι ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο συνεργάτης του
25.10.26 , 22:25 Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι
25.10.26 , 22:23 Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
25.10.26 , 22:12 Τα Φαντάσματα: «Παντού έχω μάτια, ό,τι και εάν κάνετε σας βλέπω»
25.10.26 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων
25.10.26 , 20:59 Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»
25.10.26 , 20:53 Lepas: Η τεχνολογία φαίνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
25.10.26 , 20:05 Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
25.10.26 , 19:47 LINGO: «Με τρέλανε. Είσαι μεγάλος Παίκτης»
25.10.26 , 19:45 LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!
25.10.26 , 18:53 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι
Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
Ελένη Μενεγάκη: «Πόση αγάπη χωράει σε 40 χρόνια» - Οι ευχές στον αδελφό της
Basketgate: Προφυλακιστέοι ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο συνεργάτης του
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Καινούργιου: Με total black look στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή
Εκλογές Σερβία: Ιστορική νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» - Ήττα Βούτσιτς
Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΜΠΕ / Φωτογραφίες Eurokinissi

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιοδήποτε αίτημα προς την Τουρκία για άδεια σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση, ανεξάρτητα από το εάν ονομαστεί «ενημέρωση» ή «ανακοίνωση», θα δημιουργούσε εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο.

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο

Κώστας Καραμανλής

Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο /  Eurokinissi

«Οποιοδήποτε αίτημα για εκχώρηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είτε αυτό ονομαστεί ενημέρωση είτε ανακοίνωση είτε όπως αλλιώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που, κατά την εκτίμησή του, θα είχε μια τέτοια αποδοχή: «Μετά από αυτό, δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ακόμη και το παραμικρό έργο υποδομής μεταξύ των νησιών μας πια».

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε «αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα» την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι, ακόμη και αν δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, αποτελεί «επίδειξη δύναμης, επιρροής και πρόκλησης τετελεσμένων» από την Τουρκία.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»

Ο κ. Καραμανλής απέρριψε συνολικά την άποψη ότι η Ελλάδα υπερβάλει απέναντι στην Τουρκία ή ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Όπως ανέφερε, το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι «γκρίζες ζώνες», η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ των νησιών, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και οι τουρκικές κινήσεις για τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτελούν μεμονωμένες διαφορές.

Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο

Με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαϊτη Καραμανλή / Eurokinissi

Αντιθέτως, έκανε λόγο για «ολοκληρωμένο σχεδιασμό» της Άγκυρας, ο οποίος, όπως είπε, αποσκοπεί «στη συνολική ανατροπή του status quo στο Αιγαίο, στην απόκτηση δικαιωμάτων στην καρδιά του Αιγαίου στην πλάτη των ελληνικών νησιών» και στον έλεγχο του Αιγαίου έως τον 25ο παράλληλο.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και απέναντι σε συμμάχους και εταίρους, στους οποίους καταλόγισε ότι λειτουργούν ως «επιτήδειοι ουδέτεροι» και κρατούν «ίσες αποστάσεις μεταξύ θύτη και θύματος». Αναφέρθηκε στην εξοπλιστική συνεργασία ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία, στη στάση τους απέναντι στο Κυπριακό, αλλά και στις πιέσεις που, όπως είπε, ασκούνται προς την Ελλάδα σε σειρά ζητημάτων.

Κώστας Καραμανλής

Το «παρών» στην εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς / Eurokinissi

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πάντως ότι η Ελλάδα ορθώς ανήκει στη Δυτική Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας όμως ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» και ότι δεν μπορεί οι σύμμαχοι να έχουν διαρκώς απαιτήσεις από την Αθήνα χωρίς αντίστοιχη στήριξη και αλληλεγγύη.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «επιτομή της υποτέλειας» την αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται «κουραστική» ή «ενοχλητική» προβάλλοντας τα ζητήματα του Αιγαίου, της ΑΟΖ, της υφαλοκρηπίδας και της Κύπρου. «Κανένας δεν σέβεται κάποιον που δεν υπερασπίζεται τα δίκαιά του, τις αρχές του, την πατρίδα του», ανέφερε.

Ο κ. Καραμανλής έκλεισε την ομιλία του με προειδοποίηση για την κοινωνική και πολιτική κρίση που, όπως εκτίμησε, βαθαίνει στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για διεύρυνση των ανισοτήτων, συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και απονομιμοποίηση του μεταπολεμικού κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου.

Συνδέοντας τις σημερινές προκλήσεις με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ανέδειξε ως διαχρονικό δίδαγμα του 1940 το τρίπτυχο «Ηγεσία - Προετοιμασία - Φρόνημα», μαζί με την εθνική ενότητα, την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και την αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότητας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ GSI
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

προτομή Γιάννη Κεφαλογιάννη
Πολιτικη
Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Φώφη Γεννηματά: 5 χρόνια από τον θάνατό της
Πολιτικη
Φώφη Γεννηματά: Τα συγκινητικά λόγια του γιου της στο μνημόσυνό της
Μητσοτάκης: Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια
Πολιτικη
Μητσοτάκης: «Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια»
Υπουργείο Εξωτερικών
Πολιτικη
Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Θράκη
Ιστορική Συμφωνία Για Τη Μονή Σινά
Πολιτικη
Μονή Σινά: Οι 4 βασικοί άξονες και το παρασκήνιο της ιστορικής συμφωνίας
Τουρκία κατά Ελλάδας για μουφτήδες σε Κομοτηνή και Ξάνθη
Πολιτικη
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ζητά την αναγνώριση των μουφτήδων Κομοτηνής και Ξάνθης
επετειακή εκδήλωση ΣτΕ
Πολιτικη
«Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία»: Επετειακή εκδήλωση στο ΣτΕ
Αίγυπτος: Καμιά ΑΟΖ με Τουρκία
Πολιτικη
Αποκλειστικό Star: Καμία συζήτηση της Αιγύπτου για ΑΟΖ με Τουρκία!
Θάνος Πλεύρης
Πολιτικη
Πλεύρης για μεταναστευτικό: Πιθανά έκτακτα μέτρα για τις ροές από τη Λιβύη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top