Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»

«Ελλάδα και Τουρκία να διεξάγουν διμερή διάλογο»

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Νέα τοποθέτηση έχουμε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Ανατολικής Λιβύης.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»

Σύμφωνα με όσα είπε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην επικύρωση του τουρκολιβυκού. Την χαρακτηρίζει προκλητική και μη εποικοδομητική εξέλιξη. 

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»

Παράλληλα, όμως, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικων κρατά και ισορροπίες, όπως έκανε και την περασμένη Πέμπτη, στην πρώτη του ανακοίνωση, κάτι που κάνει παραδοσιακά.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του  Star και του ανταποκριτή Δημήτρη Σουλτογιάννη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή και αποτελεί μια μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη και η θέση μας επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει».

Καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο Αίγυπτος και Ισραήλ!

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση καταλήγει στην γνωστή προτροπή... βρείτε τα μεταξύ σας. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να διεξάγουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους».  

Σημειώνεται, πως σήμερα οι Τούρκοι προχώρησαν σε 18 παραβιάσεις από 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανέφερε η Κατερίνα Τσαμούρη. 

 

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