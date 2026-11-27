Έφυγε από τη ζωή η Μάγδα Τσαγγάνη. Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στα 75 της έτη.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση στοn κόσμο που την αγαπούσε με τη μεγάλη δοκιμασία που βίωσε, όταν το διαμέρισμά της στην οδό Αχαρνών ισοπεδώθηκε από πυρκαγιά. Η φωτιά προκλήθηκε μετά από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα της πολυκατοικίας, καταστρέφοντας ολοσχερώς το σπίτι της και αφήνοντάς την άστεγη.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε μια τεράστια καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση /NDP Photo Agency

Ακολούθησε μια πολυετής δικαστική διαμάχη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης, η οποία όμως εξελίχθηκε σε Γολγοθά λόγω των συνεχών αναβολών. Όπως είχε εξομολογηθεί και η ίδια σε συνεντεύξεις της, η περιπέτεια αυτή της στοίχισε ψυχολογικά και σημάδεψε βαθιά τη ζωή της.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η αγαπημένη ηθοποιός πέρασε μια εξαιρετικά κρίσιμη περιπέτεια με την υγεία της. Αρχικά νοσηλεύτηκε σε κωματώδη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν λόγο για πραγματικό θαύμα που κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο σε κέντρο αποκατάστασης, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της και να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της νοσηλείας της εκεί.

Πορεία και καριέρα

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1951. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στην υποκριτική έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο». Σύντομα καθιερώθηκε τόσο στο θεατρικό σανίδι όσο και στη μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας σε γνωστές παραγωγές όπως «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του».

Στη μικρή οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του '70 μέσα από τις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα». Τη δεκαετία του 1980 είχε ιδιαίτερα έντονη παρουσία, παίζοντας στις κινηματογραφικές ταινίες «Γκαρσονιέρα για δέκα» και «Τα παιδιά μας οι άγγελοι», ενώ μεταξύ 1986 και 1990 συμμετείχε σε 31 βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστικές τις «Κλασσική περίπτωση βλάβης», «Υπαστυνόμος Θανάσης» και «Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται».

Οι μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες

Στη δεκαετία του 1990 το τηλεοπτικό κοινό την απόλαυσε αρχικά στις «Κουτσομπόλες» (1991) και σε έκτακτες εμφανίσεις στα «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης». Ακολούθησε ένας από τους πρώτους της πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα» (1992-1994), καθώς και η συμμετοχή της στο «Έλλη και Άννα» (1995-1996).