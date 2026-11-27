Ο θάνατος της μητέρας του εξακολουθεί να κάνει κάθε επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη διαφορετική για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια που σημάδεψε τη ζωή του, εξηγώντας πως η χαρά που νιώθει κάθε φορά που βρίσκεται στην αγαπημένη του πόλη συνοδεύεται πλέον και από στενοχώρια, καθώς εκείνη δεν βρίσκεται πια κοντά του.

Με αφορμή τη συμμετοχή του σε συνέδριο αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μια προσωπική εξομολόγηση, σε απόσπασμα της ομιλίας του.

«Είναι μια μείξη στενοχώριας και χαράς όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πλέον, γιατί έχει φύγει η μητέρα μου. Αλλά είναι μεγάλη χαρά όταν έρχομαι στην πόλη αυτή, γιατί νιώθω ότι μπορώ να πάω σε μια γωνιά, να πιω μια ρετσίνα και να περάσει η ώρα ευχάριστα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τηλεοπτική διαδρομή του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής γύρισε τον χρόνο πίσω, θυμούμενος τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και την αρχή της τηλεοπτικής του πορείας από το TV Μακεδονία.

Όπως εξομολογήθηκε, όταν αποφάσισε να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και να μετακομίσει στην Αθήνα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε ονειρευτεί. Η πρώτη του τηλεοπτική χρονιά στην πρωτεύουσα δεν είχε την επιτυχία που προσδοκούσε, ωστόσο ο ίδιος δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

«Όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να κατέβω στην Αθήνα, είχε κλείσει ένας κύκλος πραγμάτων. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ξεκίνησα από το TV Μακεδονία. Ήμουν ένας άνθρωπος που είχε όνειρα στο μυαλό του, δε σημαίνει ότι θα τα κατάφερνα. Φανταστείτε ότι όταν πήγα στην Αθήνα, δεν πήγε καλά τηλεοπτικά η πρώτη χρονιά.

Όταν απέτυχα την πρώτη χρονιά τηλεοπτικά στην Αθήνα, η μάνα μου με ρώτησε αν θα γυρίσω πίσω και της απάντησα, “όχι, δε θα γυρίσω. Δεν πειράζει, προσπάθησα…”», θυμήθηκε όπως είδαμε στο απόσπασμα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βυθίστηκε στο πένθος τον Ιανουάριο του 2026, όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, έπειτα από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της.