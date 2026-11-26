Η αγάπη τους για τη γυμναστική, και συγκεκριμένα για τη yoga, τους έφερε κοντά, ενώ γρήγορα ανακάλυψαν πως έχουν πολλά κοινά.
First Dates: Βαγγέλης & Κατερίνα: Η κοινή αγάπη τους για τη yoga τούς ένωσε
Ο Βαγγέλης και η Κατερίνα ήταν τόσο απορροφημένοι από τη συζήτηση, που ούτε που κατάλαβαν πότε έφτασε η ώρα να αποχωρήσουν από το εστιατόριο του First Dates.
Η συνάντησή τους ήταν αναπάντεχη και όλα τα σημάδια δείχνουν πως θα εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ειδύλλιο.
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Τα ραβασάκια που αντάλλαξαν αποκάλυψαν το προφανές: ότι θα βγουν δεύτερο ραντεβού! Μάλιστα, έκλεισαν να πάνε για ποτό.
«Ήταν υπέροχα, θεϊκά», σχολίασε ενθουσιασμένος ο Βαγγέλης.
«Ήταν φανταστικά. Δεν περίμενα να τον συμπαθήσω τόσο. Ο Βαγγέλης είναι υπέροχος άνθρωπος, και ως άντρας και ως προσωπικότητα, και θα ήθελα να βγούμε 2ο ραντεβού», πρόσθεσε με τη σειρά της η Κατερίνα, για τη γνωριμία της οποίας χάρηκε ιδιαιτέρως ο 46χρονος.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.