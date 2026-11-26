Η αγάπη τους για τη γυμναστική, και συγκεκριμένα για τη yoga, τους έφερε κοντά, ενώ γρήγορα ανακάλυψαν πως έχουν πολλά κοινά.

First Dates: Η ιδιαίτερη χημεία του Βαγγέλη με την Κατερίνα

Ο Βαγγέλης και η Κατερίνα ήταν τόσο απορροφημένοι από τη συζήτηση, που ούτε που κατάλαβαν πότε έφτασε η ώρα να αποχωρήσουν από το εστιατόριο του First Dates.

Η συνάντησή τους ήταν αναπάντεχη και όλα τα σημάδια δείχνουν πως θα εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ειδύλλιο.

Τα ραβασάκια που αντάλλαξαν αποκάλυψαν το προφανές: ότι θα βγουν δεύτερο ραντεβού! Μάλιστα, έκλεισαν να πάνε για ποτό.

«Ήταν υπέροχα, θεϊκά», σχολίασε ενθουσιασμένος ο Βαγγέλης.

First Dates: Τα ραβασάκια μίλησαν και τα είπαν όλα

«Ήταν φανταστικά. Δεν περίμενα να τον συμπαθήσω τόσο. Ο Βαγγέλης είναι υπέροχος άνθρωπος, και ως άντρας και ως προσωπικότητα, και θα ήθελα να βγούμε 2ο ραντεβού», πρόσθεσε με τη σειρά της η Κατερίνα, για τη γνωριμία της οποίας χάρηκε ιδιαιτέρως ο 46χρονος.