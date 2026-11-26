Στα χώματα της Κρήτης, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Νίκος Ξυλούρης, ζωντανεύει ξανά η ιστορία του σπουδαίου ερμηνευτή μέσα από την κινηματογραφική ταινία «Ξαστεριά». Η παραγωγή μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του ανθρώπου που με τη φωνή του έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και ταυτίστηκε με τους αγώνες για ελευθερία, ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας.

Η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας, κοντά στα Ανώγεια της Κρήτης, καταγράφοντας εικόνες από την παραγωγή και συναντώντας τους ανθρώπους που εργάζονται για την ολοκλήρωσή της.

Για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, το σενάριο αλλά και όσα θα παρακολουθήσουν οι θεατές μίλησε η σεναριογράφος Κατερίνα Μπέη, η οποία έχει υπογράψει επίσης τις ταινίες «Υπάρχω» και «Ευτυχία».

«Η ζωή του Νίκου Ξυλούρη είναι από μόνη της κινηματογραφική, μυθιστορηματική», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον σπουδαίο Κρητικό καλλιτέχνη ως έναν άνθρωπο «αθώο, αγνό και άδολο, με φως μέσα του», που κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας εποχής.

Όπως εξήγησε, η ταινία ξεκινά από τη στιγμή που ο Νίκος Ξυλούρης αφήνει την Κρήτη και μετακομίζει στην Αθήνα, στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, όταν η λογοκρισία και οι περιορισμοί επηρέαζαν έντονα την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η αφήγηση ακολουθεί τη ζωή του μέχρι το τέλος, ενώ μέσα από αναδρομές παρουσιάζονται τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη, ο έρωτάς του με τη σύζυγό του, Ουρανία, αλλά και τα πρώτα του βήματα στα πανηγύρια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν την παιδική του ηλικία. Το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, η καταστροφή του χωριού από τους Γερμανούς και ο ξεριζωμός της οικογένειάς του αποτελούν σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Οι πρωταγωνιστές και οι 400 Κρητικοί που συμμετέχουν στα γυρίσματα

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Άγγελος Φραντζής, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Νίκου Ξυλούρη βρίσκεται ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης. Την Ουρανία υποδύεται η Βασιλική Τρουφάκου, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Ορέστης Χαλκιάς, μαζί με πολλούς ακόμη ηθοποιούς.

Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή έχουν και οι κάτοικοι των χωριών της Κρήτης, οι οποίοι συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί, δίνοντας στις σκηνές μια ιδιαίτερη αυθεντικότητα.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό στην εκπομπή, περίπου 400 άνθρωποι από την Κρήτη συμμετέχουν στα γυρίσματα, ενώ συνολικά οι βοηθητικοί ηθοποιοί φτάνουν τους 500. Πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή, με περίπου 90 άτομα να αποτελούν το βοηθητικό προσωπικό.

Πότε θα προβληθεί η «Ξαστεριά» στους κινηματογράφους

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αποκάλυψε η Κατερίνα Μπέη, τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Φεβρουάριο, ενώ η ταινία προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Η σεναριογράφος ευχήθηκε το κοινό να γνωρίσει όχι μόνο τη μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη, αλλά κυρίως τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή.

«Αυτό που θα ήθελα εγώ να νιώσει ο κόσμος είναι να καταλάβει πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος στην ψυχή του, το φως του, την καλοσύνη του», είπε, εξηγώντας πως μέσα από τη ζωή του θέλει να αναδειχθεί και η ταραχώδης περίοδος του Πολυτεχνείου και της Ελλάδας εκείνης της εποχής.

Μια ταινία που φιλοδοξεί να ξαναφέρει κοντά στο κοινό τον «Αρχάγγελο της Κρήτης», μέσα από τη ζωή, τις μνήμες και τα τραγούδια του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα