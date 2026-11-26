Αναστάτωση προκλήθηκε σε Γυμνάσιο της Αττικής, μετά από καταγγελίες γονέων και μαθητών για τη δραστηριότητα αναπληρωτή καθηγητή Θεολογίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκπαιδευτικός διατηρούσε δημόσιο προφίλ στο Instagram, στο οποίο φέρεται να είχε αναρτήσει ημίγυμνες φωτογραφίες, ενώ καταγγέλθηκε ότι υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα. Ο καθηγητής έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», μαθήτριες εντόπισαν το συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram και ενημέρωσαν τους γονείς τους.

Καθηγητής θρησκευτικών είχε αναρτήσει στο προφίλ του στο Instagram ημίγυμνες φωτογραφίες του

Στο προφίλ του εκπαιδευτικού υπήρχαν αρκετές φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν ημίγυμνος. Ωστόσο, το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία ήταν ο σύνδεσμος που φέρεται να υπήρχε στη σελίδα του, καθώς οδηγούσε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.

Στη συνέχεια το θέμα έφτασε στη διευθύντρια του σχολείου, μέσω μαθητών του 15μελούς συμβουλίου.

Η διευθύντρια φέρεται να συγκάλεσε άμεσα συμβούλιο καθηγητών, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων ένας φιλόλογος με ιδιότητα ψυχολόγου και καθηγήτρια με παιδαγωγική ειδίκευση, καθώς και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.

Την επόμενη ημέρα ο καθηγητής δεν επέστρεψε στο σχολείο, καθώς παύθηκε από τα καθήκοντά του, έπειτα από συνεννόηση με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία διαβιβάστηκε σχετική αναφορά.

Μαθητές εντόπισαν το προφίλ του καθηγητή και είδαν τις φωτογραφίες του, καθώς κι έναν σύνδεσμο που φέρεται να οδηγούσε σε σεξουαλικό περιεχόμενο

Πάντως, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί το ακριβές περιεχόμενο και η φύση του συγκεκριμένου συνδέσμου.

Μιλώντας στην εκπομπή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαιδευτική διοίκηση αντέδρασε από τη στιγμή που έλαβε γνώση των καταγγελιών.

«Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει ήδη απομακρυνθεί από το σχολείο και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του δικού μας πειθαρχικού συμβουλίου», ανέφερε.

Μετά τις καταγγελίες ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του

Παράλληλα, απευθύνθηκε στους γονείς, επιχειρώντας να τους καθησυχάσει σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

«Τα παιδιά τους είναι απολύτως ασφαλή. Όταν ένας γονιός αφήνει το παιδί του το πρωί στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο, εμπιστεύεται ό,τι πολυτιμότερο έχει. Αυτή την εμπιστοσύνη εμείς δε θα επιτρέψουμε σε κανένα να την προδώσει», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι ενέργειες της Περιφερειακής Διεύθυνσης έγιναν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.