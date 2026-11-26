Τα φετινά Χριστούγεννα, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στην παράδοση και τη λαϊκή τέχνη, παρουσιάζοντας, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την έκθεση «Η Φάτνη», από 29 Νοεμβρίου 2026 έως 10 Ιανουαρίου 2027 στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων

Μια γιορτή δημιουργίας, μνήμης και παράδοσης

Σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού, με τη μορφή της φάτνης, πραγματοποιήθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1223, στην Ιταλία, από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Με την επιθυμία να κάνει το μήνυμα της Γέννησης πιο άμεσο και βιωματικό, δημιούργησε μια ζωντανή αναπαράσταση, με ανθρώπους και αληθινά ζώα. Μια πράξη απλότητας και βαθιάς πίστης, που ανέδειξε τη δύναμη του συμβολισμού και έμελλε να εμπνεύσει ένα έθιμο, το οποίο διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκτώντας διαφορετικές μορφές μέσα από τους τοπικούς πολιτισμούς και τις καλλιτεχνικές παραδόσεις.

Σήμερα, η φάτνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χριστουγεννιάτικου στολισμού, ένα σύμβολο που μας επιστρέφει στις εικόνες των παιδικών μας χρόνων. Στις μικρές χάρτινες φάτνες που στήναμε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και σε εκείνες που συναντούσαμε σε πλατείες, δρόμους και δημόσιους χώρους, αναγνωρίζουμε μια εικόνα οικεία, γεμάτη τρυφερότητα, πίστη και προσμονή. Μια εικόνα που αναπαριστά τη στιγμή της Γέννησης και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, χωρίς ποτέ να χάνει τη δύναμη και τη συγκίνησή της.

Η έκθεση «Η Φάτνη» στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» αποτελεί μια γιορτή συλλογικής δημιουργίας εμπνευσμένη από το πνεύμα των Χριστουγέννων. Οι κυρίες της ομάδας «Αφηγηματικά Κεντήματα», μαζί με φίλους του Μουσείου, προσεγγίζουν τη φάτνη μέσα από τη δική τους δημιουργική ματιά. Με βελόνι και κλωστή, κεντούν τις μορφές της πάνω σε καμβάδες, με χρώματα ζωγραφίζουν τη Γέννηση σε ξύλο, με ύφασμα και ποικίλα υλικά δημιουργούν έργα μοναδικής εικαστικής έκφρασης. Διαφορετικές τεχνικές, προσωπικές εμπνεύσεις και ευαισθησίες συνθέτουν ένα κοινό εικαστικό σύνολο, όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα και η χειροποίητη τέχνη γίνεται φορέας μνήμης και συναισθήματος.

Η φάτνη, πέρα από την ιερή της διάσταση, συμβολίζει την αγάπη, την ταπεινότητα, την ελπίδα και την προσφορά. Είναι μια εικόνα που μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στην ουσία των Χριστουγέννων, να θυμηθούμε τη χαρά της δημιουργίας και τη ζεστασιά της συνύπαρξης. Μέσα από τα έργα της έκθεσης, η γνώριμη αυτή εικόνα αναπαριστά την Γέννηση, αλλά αναγεννά κάθε χρόνο και το συναίσθημα, τη μνήμη και την προσδοκία των Χριστουγέννων.

Επιμέλεια έκθεσης: Σταυρούλα Πισιμίση, λαογράφος, υπεύθυνη του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης “Αγγελική Χατζημιχάλη”

Πληροφορίες έκθεσης

Διάρκεια έκθεσης: 29 Νοεμβρίου 2026 - 10 Ιανουαρίου 2027

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή 11:00 - 16:00 , Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 15:00

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων: Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα