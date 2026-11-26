Λίγες ημέρες απομένουν για τους εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, καθώς η προθεσμία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Η παροχή αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως εργαζόμενους σε τουρισμό και εστίαση, οικοδομή, δασικές εργασίες, καλλιτεχνικές παραγωγές και τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ» στο gov.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για όσους δεν επιλέξουν την online διαδικασία. Η περίοδος υποβολής έχει ήδη ξεκινήσει από τις 23 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπαίνοντας στην εφαρμογή, πρέπει να δηλώσουν τον επαγγελματικό κλάδο για τον οποίο ζητούν την ενίσχυση και να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά και ασφαλιστικά τους στοιχεία. Η σωστή καταχώριση της ειδικότητας είναι κρίσιμη, επειδή τυχόν απόκλιση ανάμεσα σε όσα δηλώνονται στην αίτηση και στην ασφαλιστική εικόνα του εργαζομένου στον e-ΕΦΚΑ μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη του αιτήματος.

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία και υπολογίζεται με βάση το ισχύον βασικό κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο για τους συγκεκριμένους υπολογισμούς έχει οριστεί στα 41,09 ευρώ. Για το 2026, λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος μέσα στο 2025.

Τα ποσά ξεκινούν από 719 ευρώ για κατηγορίες όπως μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες και εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση. Στα 1.006,60 ευρώ διαμορφώνεται το βοήθημα για εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, καπνεργάτες, δασεργάτες και κεραμοποιούς. Για οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς το ποσό φτάνει τα 1.064,12 ευρώ, ενώ η ανώτατη ενίσχυση αγγίζει τα 1.438 ευρώ για σμυριδεργάτες.

Η παροχή είναι ετήσια και δεν καταβάλλεται κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος στον τουρισμό που καλύπτει τις προϋποθέσεις μπορεί να λάβει 719 ευρώ συνολικά, ενώ ένας οικοδόμος που εντάσσεται στους δικαιούχους μπορεί να εισπράξει 1.064,12 ευρώ.

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: Πώς πληρώνεται

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή είναι να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2025 οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης στον κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Τα όρια διαφέρουν ανά ειδικότητα. Για παράδειγμα, στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης, αλλά όχι περισσότερες από 50 στο διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τους οικοδόμους ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού, αφού στο σχετικό όριο συνυπολογίζονται προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας. Έτσι, το όριο των 95 έως 210 ασφαλιστικών ημερών αντιστοιχεί περίπου σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών. Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού που εγκρίνεται, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται για αγορές μέσω της κάρτας. Ενδεικτικά, για βοήθημα 719 ευρώ, το ανώτατο ποσό ανάληψης είναι 359,50 ευρώ, ενώ για βοήθημα 1.064,12 ευρώ η ανάληψη μπορεί να φτάσει έως τα 532,06 ευρώ. Η πίστωση των χρημάτων γίνεται μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη ΔΥΠΑ.

