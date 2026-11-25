Νέο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι υπόχρεοι θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους να ολοκληρώσουν την οριστική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, ανεξάρτητα από τυχόν παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις.
Η νέα διάταξη προβλέπεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις δηλώσεις του 2026, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025.
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